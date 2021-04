【本報訊】被喻為「港版美麗島事件」的泛民47人初選案,上月進行近40小時的「馬拉松式」保釋聆訊,多名被告先後體力不支送院,亦有被告多日未能梳洗更衣。路透社報道引述多名匿名現任及退休法官批評審訊折磨被告及剝奪基本權利。有退休法官直斥處理手法「嚴重錯誤」。有現任法官更批評,聆訊令人聯想中國等極權國家慣用羞辱異見者的「樣板審訊」(show trials)。

如獨裁國家羞辱政敵

路透社昨日發表以「中國式司法入城,香港社運人士撤退」(Hong Kong activists retreat as China-style justice comes to their city)為題的報道(圖),引述一名在職法官及兩名退休法官批評,47名民主派被告遭受不尋常的折磨,案中各被告在保釋申請程序中,被困在法庭內數日,睡眠等基本權利被剝奪,審訊過程與有超過156年歷史、引以為傲的香港普通法傳統存有巨大分歧。

其中一名退休法官形容事件令人震驚,「法官應該是法庭的話事人,有權行使酌情權控制聆訊時間,並確保庭內的人獲適當照顧,我實在無法理解,是怎麼導致如此嚴重錯誤(terribly wrong)」。

報道又引述一名現任裁判法院法官指出,今次保釋聆訊,令人聯想到中國等獨裁國家使用的「樣板審訊(show trials)」,只為公開羞辱及打擊政治對手。

司法機構回應稱,根據司法獨立原則,將不會就個別案件中的法律或其他實質性問題發表評論,亦無權評論被告羈押、還柙期間安排。司法機構現正審視各級法院中大量訴訟人和旁邊人士的案件的安排,採取改善措施,包括聆訊時間編排、座位分配以及擴大法院區域的廣播安排。