「庚子科場案」的日子，筆者終日以淚洗面，對史學界、教育界的詭譎深感恐懼、無助，離職後同事才透露，公司很怕我會在公司內自殺。不少朋友說這是新香港的「海瑞罷官」。當時某友開解我，贈我一句意思深邃的話：「歷史，人名是真的，內容是假的；小說，人名是假的，內容是真的。」這句話，對於身處借歷史搞批鬥的風眼中的我，頗有一點安慰。

鏡頭一轉。前不久構思船史時，不期然想起一本很有份量的小說，19世紀法國科幻小說家儒勒．凡爾納的《八十日環遊世界》。該書1873年出版，不少篇幅講到香港。這本「內容是真的」書，頗能反映香港開埠30年間由蕞爾小島走向國際商港的轉變。

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蘇彝士運河於1869年開通，對全球航運產生即時影響。由歐洲前往亞洲的船不再需要經過非洲好望角，由埃及蘇彝士出紅海、亞丁灣、阿拉伯海、印度洋可節省廿多卅日航程，本書所講的便是「後蘇彝士」海上世界。故事的一條線是主角英國富商福格與俱樂部的朋友打賭，能在80日內環遊世界，於是與僕人路路通匆匆上路；另一條是英國警探費克斯追查一宗倫敦銀行劫案，福格趕急的旅行計劃引起他的懷疑，遂全程跟蹤，在等候拘捕令的同時不斷阻撓其行程。最終回到利物浦時，費克斯拘捕福格，扣押一晚後方知匪徒於3日前已逮捕。福格獲釋後馬上趕回倫敦，到埗時較約定時間遲了5分鐘。輸了。心灰之際，一失自有一得，次日女主角艾娥達同意與福格結婚。路路通馬上到教堂打點，驚訝發現當天才是賭約到期日，福格馬上趕往俱樂部，剛好在預定時間抵達，分秒不差，贏了。「少計一天而福格不知」這個高潮得以塑造，是因為作者設計的行程一路向東，跨過國際換日線，時間走快一日。已創作《地心歷險記》（1864）、《海底兩萬里》（1869）、《環繞月球》（1870）等科幻小說的凡爾納，利用這個科普橋段，以時間為經（80+1天），航運為緯，為世人帶來這本傳世經典。

故事緊扣以下行程表：

自倫敦至蘇彝士（火車、船）········································7天

自蘇彝士至孟買（船） ····················································13天

自孟買至加爾各答（火車）·············································3天

自加爾各答至香港（船）················································13天

自香港至日本橫濱（船）·················································6天

自橫濱至舊金山（三藩市）（船）································22天

自舊金山至紐約（火車） ················································7天

自紐約至倫敦（船、火車）·············································9天

總計 ·······················································································80天

單是這個表已教人眼前一亮。裏面的全是當時國際大城市，而香港榜上有名。換言之，香港在開埠半個甲子搖身一變，躋身於紐約、倫敦之列。

香港的敍事由加爾各答開始。福格等人於此出發到香港，途中遇上風暴，到達香港時較預期遲了一天。到橫濱的船想必無望吧？誰知其鍋爐壞了，要修兩日。福格的心定了下來，遂到酒店投宿。誰知修理工作竟提早半日完成，即福格到埗當日黃昏便要出發。這個細節反映出香港高水平的造船修船能力。

能提早半日出發，對福格是好事，對費克斯卻是噩耗，因為香港是沿途最後一個英國屬地；離港以後，就算拘捕令到手也無用武之地，到時便要向當地政府申請引渡，費時失事，故他須阻止福格登船。他留難已獲喜訊的路路通，讓他不能及時回酒店報喜。結果福格次日「按時」到達碼頭方知船已離港，下一班到橫濱的船是7日後。怎麼辦？

這時，以為福格想找小艇遊覽港口的領航員班斯比，走過來兜生意。福格說出自己的困難和需要後，班斯比問：「為何不去上海或長崎？開往舊金山的蒸汽客輪由上海而非橫濱出發，橫濱和長崎只是途中兩個停泊點。」

然後，便是這一幕「香港故事」的重頭戲。班斯比（schooner），香港譯作「捷船」，毗鄰灣仔船街有一條捷船街。這船曾在領航船比賽中多次獲獎，可以馬上啟航，班斯比有信心4天便到上海，讓福格趕上前往橫濱的船。福格喜出望外，遂包船出發。

這一幕，將當時的香港定格在小說裏，訴說香港船運多樣性的那些年。一方面，香港與全球各大城市聯繫，航運路線多，航運消息是報章必不可少的內容。另一方面，香港船種繁多，除最新式的蒸汽輪船外，各式中西帆船把維港塞得水洩不通。凡爾納筆下提及多個船種：英、法、美、荷的戰船和貨船，中、日的中式帆船、舢舨、蜑家艇和花艇（妓艇）。它們覆蓋維港，就像浮在水面的花圃。這些五花八門的船，不但讓香港成為國際都會，而且危中有機，展現各種可能、各種選擇。有得揀，先可以叫做國際城市。

作為國際城市，不少著名的船曾與香港擦身而過。動搖幕府統治、間接開啟明治維新的「培里叩關」，又稱「黑船事件」，所用的黑船曾途經香港停泊，換言之香港曾間接見證這起歷史大事。引發「第二次鴉片戰爭」的「亞羅號事件」，當中的亞羅號是一艘於香港註冊的中國帆船，掛米字旗。據報當它被中國截查時，米字旗被中國官員扯下，英國政府將事件升級，結果導致戰事爆發。

100多年後，後來成為首任特首的董建華，其船王父親董浩雲購入已退役的伊利沙伯皇后號（RMS Queen Elizabeth），易名海上學府（Seawise University）。RMS即Royal Mail Ship，凡掛有此名者，須為英國皇家郵政運送郵件，所以是正宗「郵輪」。該船乃豪華郵輪，原行走修咸頓至紐約航線，二次大戰期間曾是運兵船，原屬冠達郵輪（Cunard Line）所有，該公司因擁有伊利莎伯、瑪麗等「皇后輪」，故亦稱「皇后郵輪」。1972年該船在改建工程期間發生大火，全船燒毀沉沒。此船若仍健在，將是英國與香港歷史的重要文化遺產。它的姊妹船瑪莉皇后號現於洛杉磯長灘作永久展覽，有興趣者可隨緣參觀。

鏡頭又轉到當下。一方面，渡輪、海鮮舫等已遠離市民生活；另一方面，蘇彝士運河長榮貨櫃船擱淺引致全球運費、原材料價格攀升，卻在提醒世人，「後蘇彝士」的海上世界未成歷史。最新的貨櫃船HMM Copenhagen，可容近2.4萬個標準貨櫃。上述瑪麗皇后號，將由電影公司Imagination Design Works開拍該船鬼故三部曲。無論現實還是虛擬的世界，船仍是不可或缺的載體。

楊穎宇博士簡介

楊穎宇，香港大學歷史系文學士、哲學博士。唸大學時以為秉筆直書乃歷史之理所當然，畢業後才發現這並不一定是常態：教科書「殖民地」、「華僑」、「香港位於中國南方」等字句，公開試客觀描述那些年中國大舉向日本學習的史實，竟會犯禁。這不是真實的歷史。

香港開埠前，中國人說它是小漁村，英國人說它是「貧脊的石頭」，但無論如何開埠後半世紀它便躍升為全球第一貨運大港。本專欄將選取殖民地時期香港歷史的點滴，與讀者分享那些年、那些真實的歷史。

楊穎宇主持的全新節目《這才是真實的香港史》逢周四晚10:30pm在果燃台及蘋果動新聞YouTube頻道播出，敬請留意。

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