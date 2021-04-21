【本報訊】公院被指「用錯藥」，導致糖尿病患者血糖急升中風癱瘓。有家屬向本報投訴，指患有糖尿病的母親於大埔那打素醫院接受白內障手術前，曾獲處方含類固醇地塞米松（Dexamethasone）眼藥水，疑藥物副作用導致高糖無法控制，術後一個月即中風入院，右邊手腳癱瘓。家屬不滿院方從無提示眼藥水有副作用。院方回應時承認曾處方眼藥水預防術後細菌感染，惟強調類固醇眼藥水對血糖影響輕微。

術後滴一個月 血糖持續高

82歲事主李女士患糖尿病約20年，近年患白內障，獲排期去年11月於大埔那打素醫院進行白內障手術。事主女兒陳小姐稱，院方處方一款眼藥水，要求術前三日每日滴六次，但醫護無提示藥物有副作用。母親按指示滴藥，第一晚即嚴重失眠，情況與她以往血糖過高時的反應類似。

去年12月18日，即白內障手術後約一個月，事主中風，事後右邊手腳癱瘓，須接受復康治療。陳小姐當時僅以為是長期病的常見情況，依照指示繼續為母親滴同一款眼藥水，惟血糖持續過高，年卅晚更須緊急送院。

陳小姐之後得知該款眼藥水含類固醇地塞米松，有引起血糖上升的副作用，不滿院方明知母親患糖尿病而該藥物可影響血糖，卻無事前提醒，涉及失誤，剝削病人及家屬知情權，會向院方投訴。她向本報稱母親昨再度入院，情況危殆，擔心母親康復出院機會渺茫。

大埔那打素醫院回覆指，院方於術後曾處方含類固醇和抗生素的眼科外用藥物，預防病人術後眼部發炎及細菌感染，屬國際標準治療方案，適用於所有白內障術後病人，包括糖尿病患者。該院指糖尿控制不理想可與飲食、藥物、病人自身疾病等有關，眼科外用類固醇藥物對血糖控制影響輕微，院方已向家屬解釋。

內分泌及糖尿科專科醫生唐俊業表示，地塞米松屬類固醇藥物，可改善發炎等症狀。地塞米松有機會造成提升血糖的副作用，處方前應提醒病人。至於事主術後一個月即中風，唐指中風的風險因素眾多，高血糖只是其一，高血壓及心臟問題的風險更高，未必直接由高血糖引發。