華大基因化驗懷疑再出錯。衞生防護中心今午在疫情記者會上公佈，指今日有30宗初步確診，但當中全部來自華大基因化驗所，且屬同日樣本，中心直指情況不尋常，已邀請港大微生物學系講座教授袁國勇到實驗室視察。而該30宗初步確診個案中，有9宗來自尖沙嘴華美達華麗酒店、7宗來自友愛邨檢測中心。

9宗來自尖嘴華美達酒店

該30宗初步確診全部來自華大基因化驗所，全為4月20日樣本，27日化驗後為陽性；當中9宗來自尖沙嘴華美達華麗酒店，該酒店早前因有曾入住的變異病毒患者流入社區而要強制檢測，在4月20日的樣本發現9宗屬陽性。另有21宗陽性結果是來自社區檢測中心，包括8宗來自牛頭角、2宗來自荃灣沙咀道、4宗來自兆麟，以及7宗來自友愛邨。

9個案入院後覆檢採樣陰性

衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指，為謹慎起見，30宗個案暫全部列為初步陽性，現當作確診個案處理，包括安排密切接觸者隔離，以及安排患者入住醫管局隔離病房，暫有9宗個案入院後採樣呈陰性，當中5人是來自尖沙嘴華美達酒店；因部份人士於今晨才送院，故相關樣本大概要今晚或明早才有化驗結果。

歐家榮指，21宗本地初步確診個案中，全住在不同大廈，分佈在屯門、黃大仙及慈雲山等，無聚集性，亦看不到有關連，而共同點為Ct值非常高（高於30），而部份個案屬於特定群組，透過定期檢測發現陽性，但最近亦有檢測是陰性。歐指除了友愛邨的7宗初步陽性個案中，3人居愛德樓及2人居愛智樓外，其他個案的居所全部不同地區、不同面向、不同位置，故相信關連不大；由於暫未能確定是否真陽性個案，故所有個案患者的住處暫毋須強檢，但會密切留意相關大廈，而相關個案的密切接觸者及同場食客等人士亦正安排進行檢測。

歐坦言大量初步陽性個案全部來自同日同一化驗所屬不尋常，已邀請港大微生物學系講座教授袁國勇到實驗室視察，具體化驗流程有待他調查。

歐家榮續說，目前仍無法判斷相關個案是否假陽性，如往後檢測繼續陰性，則可再研究是否當中有何出錯，但目前全部個案以確診個案原則處理，未有證明顯示為假陽性，如確實病人並非確診個案，將即時安排出院。他又指知道華大基因於大埔工業邨設有實驗室，但手頭上無資料關於30宗樣本在何處化驗以及是否同一實驗室出品。

樣本Ct值均異常地高 與正常情況有異

歐家榮指一般來說即使爆疫，每位患者的Ct值應不相同，但該30宗樣本的Ct值均異常地高及均為同一化驗所，加上相關人士大多有作定期檢測，故認為情況仍須觀察及再次分析，目前只能採用謹慎態度處理，目前未收到其他化驗所呈報有其他初步陽性個案。

他指目前仍在分析數據，如當中有真陽性個案，即代表社區內有隱形傳播鏈及爆發的情況，強調不能掉以輕心，但相信仍須進行多樣檢測確定，故短時間內無法識別是否真陽性，現階段只能盡量以謹慎態度通知相關人士及場所檢測及清潔。

徐德義拒評會否終止華大基因合約

食衞局副局長徐德義則表示，政府委託私人化驗所時一般會有品質要求，今次發現華大基因化驗所出現不尋常事件，需要等專家及相關人員調查研究後，再決定會否中斷與華大基因合作等後續處理方案。

他稱原則上如有承包公司未能按政府要求提供支援，決斷地採取相應措施，包括終止合約，「當然個別嘅情況我喺呢度唔評論，我只係話原則性」。

曾被揭樣本呈假陽性

華大基因是本港其中一間檢測承辦商，去年9月政府力推全民檢測，當時就由華大參與負責檢測，更於中山紀念公園體育館設立臨時「火眼實驗室」。之後華大的檢測服務一直受港府採用，包括聯同其餘4間檢測承辦商，營運社區檢測中心及流動採樣站等。

華大基因曾出現假陽性事件。衞生署曾於今年1月底至2月初，發現16宗涉及華大的假陽性結果，經衞生署及醫管局覆檢均為陰性。事後政府稱十分重視事件，華大被要求深入調查。華大其後提交的報告稱，假陽性結果可能源自人為原因、試劑殘留或污染，以及環境污染等失誤，稱會糾正及改善。

今年3月，華大再因延遲向市民發送陰性結果通知短訊，遭食衞局發警告信，要求華大嚴肅跟進，若無改善則按合約跟進。事件涉及2,800個樣本，華大稱問題源於輸入日期格式問題，導致未能及時就有關檢測結果發出短訊。但華大基因連番出錯，政府都未有終止其合約。

此外，華大基因去年8月亦曾涉及抄襲專利風波，當時華大遭美國跨國生物科技公司Illumina控告，指華大6間分公司侵犯其一項基因檢測專利。資料顯示，Illumina同時於11個地區提控，美國法院去年6月判華大侵權。案件去年9月於本港高等法院聆訊時，華大承諾將暫緩在港擴充，直至法庭另有命令。

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