【本報訊】城中富豪聚居的山頂白加道發生刑事毀壞案。白加道31號外的車輛出入口處一幅石牆，昨清晨被人噴上紅色油漆，地上遺下一批疑追債的大字報，保安員即場發現追出，但歹徒立即驅車逃去。現場四幢獨立屋包括英冠球隊伯明翰前班主楊家誠的大宅，警方正追緝一名涉案男子，調查案件是否與楊被人追債有關。

事發於昨清晨5時許，山頂白加道31號的屋苑保安透過閉路電視發現車輛通道外有一名年約30歲的男子形迹可疑，未幾即見該男子向石牆噴上紅漆兼在場貼大字報，於是追出查看，惟對方立即跳上黑色私家車絕塵逃去。牆上被噴漆位置面積約兩米乘一米，地上遺下約10張寫有「還錢」的大字報，保安於是通知上級，早上7時許報警。

警追緝30多歲男子

警方接報到場調查，發現石牆上被噴紅漆疑似是幾個字，但是模糊不清，相信歹徒行色匆匆所致。警員撿走地上的大字報，並進入屋苑蒐證。至早上9時半，警方刑事調查隊到場，其間有調查人員向牆上紅漆位置拍照存檔。資料顯示，白加道31號B屋由伯明翰前班主楊家誠持有。消息稱，警方不排除案件與楊家誠被人追債有關，列作刑毀案，正追緝涉案的30多歲男子，暫未有人被捕。

現場白加道31號共有四座獨立屋，面積由3,203呎至3,845呎，每幢洋房備前後花園及天台。除了31號B屋，31號A屋原業主是「大劉」劉鑾雄，2006年物業轉贈予呂麗君；31號C屋2007年以1.78億元售出，由一間公司持有，董事為長原彰弘，即有「私貸之父」之稱的亞洲聯合財務（UA）創辦人及行政總裁；31號D屋曾經是理文造紙（2314）主席李文俊持有，2015年大劉以4.2億元購回，創下當年本港洋房成交呎價次高紀錄，其後轉贈予兒子劉鳴煒。

白加道是不少官商名人聚居之地，白加道3號為美國駐港總領事官邸；11號是解放軍駐香港部隊司令員官邸；15號是政務司司長官邸；22號是馬雲的15億元天價行宮；23號是廸生集團主席潘廸生的女兒潘楚穎（DeeDee）的寓所。