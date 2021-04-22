本港出現社區感染帶有E484K基因變異的南非病毒株個案，公眾擔心會引發新一波疫潮。事實上，E484K變異病毒株的傳播能力不但較本港主流的D614G病毒株高，巴西最新一篇等待同儕評審的研究披露，當地有患者重複感染兩款E484K的病毒株，而第二次感染時，抗體竟然未能產生保護作用，病人最終不治，相信為全球首宗相關病例。

該篇上載至預印網站Research Square的研究披露，不幸的患者是名患有糖尿病及慢性心血管疾病的39歲男子，去年11月30日首度感染COVID-19，當時沒有明顯症狀，一段時間後康復。今年3月11日，他再次染疫，很快出現呼吸困難、呼吸道不暢、疲倦等症狀，血氧含量低於95%，反映有缺氧問題；隨即送往深切治療部及插喉，惟因肺活量嚴重受創，3月19日不治。

院方事後比對病人兩度受感染時採集的樣本，發現他第一次感染了南非病毒株變異出來的巴西P.1病毒株、第二次則感染相近的P.2病毒株。上述3款病毒株的共通點，都是其刺突蛋白帶有E484K基因變異。研究指，病人首次染疫時，身體已產生能夠應付E484K變異的抗體，但似乎這些抗體不足以對付P.2病毒株，所以不幸二度感染，而且病況更差，最後離世。

研究人員指，二度感染的病例並不多，先後感染兩款變異病毒株的個案就更罕見。過往二度染疫的患者，病徵一般非常輕，甚至無病徵，但今次病人卻很快轉差，不排除與E484K基因變異本身，不但降低主流病毒株產生的抗體反應，即使是由E484K變異所產生的抗體，也能「躲避」。若通過同儕評審，相信是全球首宗相關病例。

專家：倘二次感染病毒量大增 或突破抗體「保護屏障」

呼吸系統科專科醫生梁子超認為，仍需更多臨床資料及病例，以判斷E484K基因變異會否大幅增加二度感染的可能。但他指，一般而言，若第一次感染時病徵輕微，二次感染時體內病毒量大幅增加，理論上病毒有機會突破抗體的「保護屏障」。至於是否E484K特別容易擊破防線，他以南非病毒株為例，現時BioNTech疫苗已證明對其有一定保護作用，暫時仍可持觀望態度。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）