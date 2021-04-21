【本報訊】職工盟及記協分別舉辦電影放映活動，放映《理大圍城》等涉反修例紀錄片，建制報章即向兩個個組織開火，指職工盟放映會是「搞政治活動」，甚至可能違反港版國安法，民建聯周浩鼎也加入「批鬥」行列，要求執法機關徹查及採取行動。職工盟批評親建制報章作「文革式批鬥」，記協指有關言論是散播白色恐怖，為參加者安全決定取消放映會。

職工盟月初宣佈舉行「影畫夜話」，為會員放映《理大圍城》、《中大保衞戰》和《佔領立法會》三套紀錄片，《頭條日報》、《星島日報》、《大公報》等報章昨報道有關消息，指職工盟播放紀錄片涉違國安法，《大公報》報道中，更指有傳記協亦會在周六接力舉辦相同放映會。

建制及左派報章開火後，周浩鼎高調主動回應事件，質疑職工盟播放「黑暴」電影「宣揚恐怖主義、顛覆國家，或者煽動嚴重暴力」，涉煽動暴力及恐怖主義，或干犯國安法24至27條的「組織、策劃、實施或者參與實施分裂國家、破壞國家統一行為」，促執法機關徹查及採取行動。

職工盟總幹事蒙兆達接受查詢時批評，周和左報批評是「生安白造」，試圖對該會作「文革式批鬥」，三套紀錄片只是如實紀錄事件經過，「如果佢（周）有睇過呢幾套戲嘅話，根本冇可能會講得出呢幾部戲係宣揚恐怖主義或者煽動嚴重暴力」。

記協發聲明對偏頗失實報道表示遺憾，強調播放紀錄片予會員觀賞是正常活動，批評《大公報》及建制派散播白色恐怖，又稱考慮到場地主人關注及出席者安全，決定取消是次活動。

政府人員索資料 放映延期

《理大圍城》發行商影意志的藝術總監崔允信在社交網回應事件，形容自己「嬲得滯」，「啱啱打咗俾佢（周浩鼎），同佢助理講咗，叫佢睇咗套戲先再講」。

職工盟昨晚透過社交媒體指，電影、報刊及物品管理辦事處於派出六名職員到職工盟辦事處，要求他們交代放映《理大圍城》的場次及負責人資料，並指處方有權派員到場監察職工盟有否出示放映許可證及檢查參加者身份證，職工盟質疑處方有這權力，由於事出突然，需更多時間了解有關部門權力規定，故放映會延期舉行。