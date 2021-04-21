【本報訊】最新一份財政預算案提出多項開源措施，如上調股票印花稅。金融服務界議員張華峰昨於立法會辯論預算案時明言失望，認為會削弱香港作為國際金融中心的地位，所以會投下棄權票。

羅致光被斥拒設失業援助金

立會昨恢復二讀《撥款條例草案》，張華峰發言時批政府上調股票印花稅，指交易成本為投資者考慮因素之一，成本若上升，除會影響散戶投資意欲，亦會影響到外國企業到香港上市意欲，有關上調股票印花稅的措施，反映港府不了解中小券商經營環境，稱香港若要保持國際競爭力，需要維持低成本、低稅率，表明投票棄權。

工聯會麥美娟就不點名批評勞福局長羅致光，指當局以不同理由拒絕設立緊急失業援助金，結果預算案只能推出失業貸款，但打工仔要考慮「借定唔借，還得到先好借」的問題。自由黨黨魁鍾國斌亦將矛頭指向羅，不滿羅拒絕推出合共約550億的新一期保就業計劃和緊急失業援助金。鍾表示，去年外滙基金賺取了1,980億，扣除部份撥作儲備和支付其他基金的費用，仍有1,540億利潤可用。

建制派謝偉俊批評派消費券，指澳門做到派一萬元，但香港只有縮水消費券，難怪市民怨氣未消，而且當局「每次派錢都重新搞過晒啲制度，真係唔明」。他續斥當局對於放寬強積金制度，如可以停供、代供或回水等建議「全部免問，郁都唔郁」。