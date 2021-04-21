立法會一言堂有大隱憂，官員大放厥詞，回音動聽，議事堂上沒有人質疑反擊；為表達自己不是忠誠廢物，眾人言談惟恐不夠激昂慷慨，左毒層層加碼。

最新一例乃警務處長鄧炳強批評《蘋果日報》有關國安教育日，學童在警察訓練學院開放日玩槍的報道。那張像極了8.31的玩槍照，乃當天網民瘋傳熱話，《蘋果日報》頭版大相，配簡短文字，引述網民批評，也質疑如此教育，是教育了下一代的甚麼，惹來鄧炳強指《蘋果》「抹黑」「不道德」。

為何平凡不過的「聯想」也變成「不道德」？學童是警察請來的，地鐵演練佈景是警察學院的，長槍玩具是警察提供的，相片則是路透社所拍攝的，網民哄動也是有目共睹的，聯想起8.31是很自然的事。但在今日香港，質疑警察變得十惡不赦，連「聯想」也是大逆不道。

然後在同一個立法會會議中，鄧炳強與保安局局長李家超異口同聲吹捧立法打擊「假新聞」，雖然數日後鄧炳強謂他不是批評《蘋果》的報道是假新聞，但已引起不少愛國粉紅衞兵批評《蘋果》報道「假新聞」。

美國奈特基金一項關於傳媒觀感的調查，報告形容有一「驚人」發現，很多人雖然口裏常常講「假新聞」，但實際不知甚麼叫「假新聞」。調查發現，有四成的共和黨人認為，某些新聞報道若負面描述一些政治人物或組織，就算事實準確，都是「假新聞」。概括而言，即是對很多人而言，我不喜歡的就是假新聞。

為專制鑄造新武器

立法對付假新聞，歐盟委員會數年前曾研究過，副主席安西普總結說「假新聞很差，但真理部更壞」，不同意以立法手段限制，主力應由網絡平台自我規管，因為「真理」不應由某些政府部門裁斷。據美國傳媒研究智庫波因特學院的統計，全球近30個國家有專門打擊假新聞的法律，大部份是專制國家。

例如在新加坡，《防止網絡假訊息及網絡操縱法》實行約一年後，共啟動50多次，約八成半針對有關政府的負面消息，四分一「不實訊息」的發放者來自反對派陣營，各政府部長被賦權啟動處理假新聞，有權發出整改通知，要求移除訊息，不聽命者或被認為有惡意者可被監禁罰款，再犯者可以關閉網站。最近一宗在數日前，反對派領袖在臉書發放有關新冠肺炎疫苗副作用的訊息，政府認為不實，勒令刪除。

保安局長李家超批評「假新聞」，又批評「真理被歪理掩蓋」。在香港，將會由誰來擔當裁斷真假的「真理部」？是李家超、鄧炳強？還是國安委全體愛國者？又或是成立一個「真相審查委員會」以示公正？還是由黨的喉舌界定真理？

公眾亦請留神，所謂打擊假新聞，牽連廣大，不只影響傳媒。首先，「假新聞」這個詞本身，惹人誤解，因為很多假訊息根本不算「新聞」，只是資訊、或於通訊軟件或社交平台基於片面訊息的意見等；又有很多「假新聞」不全假，半真半假的東西騙倒更多人。

故學術界討論「假新聞」，一般稱為「不實訊息」更貼題，而「不實訊息」也分很多層次，由故意編造欺騙大眾的、半真半假魚目混珠的、文不對題誤導失實的、資料不全過份演繹的、事實為真但以偏概全的，甚至連政治諷刺漫畫或網絡上一些誇張的表達方式，往往有些憑空幻想的場景，也可能成為打擊對象，牽涉每個人的言論自由。

熱愛真理部的諸位權力手臂延伸，密鑼緊鼓鑄造新武器，但陳年殖民管治舊兵器也不介意出土重用。鄧炳強說「有法例規管煽動」，的確殖民地軍火庫《刑事罪行條例》有「煽惑意圖」罪，寫得極闊，以言入罪，方便快捷，意圖引起憎恨或藐視政府、引起居民間的不滿、加深香港居民間的惡感或敵意等，都是罪名。往日這條法例會被認為過時，牴觸言論自由大原則，今天國家安全當道，一切讓路，法官識做。

香港公共圖書館公佈去年最多人借閱的書籍，小說類中，奧威爾的政治諷刺預言小說《1984》與《動物農莊》駭然躋身前列，與金庸與亦舒小說同受香港人歡迎。有了特區政府，真理部即將誕生，我們再不需要圖書館的《1984》，動物農莊就在眼前。

區家麟