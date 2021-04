千里以外的花旗國,殺人黑警謀殺罪成,舉國振臂正義得以伸張。一絲希望帶來的光明如斯耀眼,療癒人心。腳下的香港,仍是一片漆黑,滲血的傷口,偶爾在閱讀法庭新聞時被撕開,最新有中大二橋被捕學生,身上寫住遺書般的字條,「致所有香港人:我哋一定會贏」。讀者繼續來鴻吶喊,只要我們的意志不被奪走、不服輸,向極權展現韌力,終有一天公義到來,一眾罪人將受審判。

(讀者電郵請發送到letterstoprison@appledaily.com,或來函將軍澳工業邨駿盈街8號《蘋果日報》編輯部

送暖高牆逢周一至五刊出)

保持隊形 展現初心

二佰港士:

近日香港百花盛放,但不時刮起狂風,挺直的英雄樹花朵都被吹倒滿地。在市區的大路,行人踏成花泥遍地令人心鬱結。民主之父李柱銘被責,使我們更要以「英雄樹」的花語為寄意「珍惜身邊的人,珍惜身邊的幸福」!

在大埔海濱公園有遊人撿起地上的英雄花,排成長長的行列,像為勇者保持行列隊形,展現英挺傲氣。就如李柱銘淡然應對逆風撲面,甘願排在201的位置上,保持隊形,展現初心。與各位並列,同為英雄人物也!

書情者敬上

時窮見節 困境見風骨

親愛的楊岳橋:

我是一個喺香港出世嘅香港人!

根據台灣農民曆說明,如果雞(生肖)是雙子座——幹勁沖天,永不覺疲倦。您和我生肖、星座都一樣,新曆生日只差兩日。

我哋講嘢方式幾相似,講嘢有時好似審犯咁(由家人講才知道)。當然學識、口才唔可以同你相比。但係我相信我哋嘅思想應該有七成相似,因為由細到大,我都對不公義嘅嘢表示不滿。

我原本想每一位手足寫一封信,但係驚寫錯字(因為好耐無寫咁正經嘅嘢),所以𠵱家寫畀你先啦!

我知道大家現在好難受,好嬲,唔知會發生乜嘢事,但係無嘢做到,特別係對屋企人唔住等等。希望您唔好咁樣諗,你嘅家人會明白你嘅想法,唔好再增加自己嘅唔開心,有時我會唱《Let It Be》開解自己(阿Q精神)。我係天主教徒,您要發揮上天畀我哋嘅特質,做自己要做嘅事,您一定會做得好好!您係一個有良知、有風骨、時窮節乃見嘅人,永遠和您一齊同行!!!

請您代我問候各位手足!各位手足對我嚟講係我嘅兄弟姐妹、屋企人,希望大家多多保重,日日夜夜同大家祈禱!

祝各位手足和您身體健康、一切安好!!!

您們係香港人嘅驕傲!

一個以各位手足為榮嘅香港人(我係一個女人)

心存希望 決不放棄

各位敬愛的手足:

願您們安好!

自2019年夏天以來,很多個失眠的晚上,腦海裏不斷浮現一幕又一幕荒謬情景,心中充斥着既憤怒又痛心的負面情緒,實在難以釋懷和充滿無力感!每當這個時候,我都會深深呼吸一口氣,告訴自己:是的,我還生存着,即使環境已經惡劣非常,我所擁有的自由意志仍然不會被奪去,所以我不會就此認輸。

於是我找到勉勵自己的方法——搜尋一些勵志的粵語歌收聽或是觀看一齣電影,感受當中歌詞的含意或是影像的意義。以下想和您們分享一套對我人生影響深遠的電影,裏面有一段台詞:

Hope is a good thing,

maybe the best of things,

and no good thing ever dies!

from “The Shawshank Redemption”

心存希望,決不放棄。願共勉之!

祝心身健康,煲底再見!

Calvin敬上

生命影響生命 歷史永記

手足們︰

今日天氣涼咗,心裏想着你哋夠唔夠衫着,夠唔夠被。好感激你為香港人嘅付出,為香港人犧牲自由,承受無可想像嘅屈辱和壓力,多謝你哋用生命去影響生命,你哋嘅付出冇人有資格去評價,但係歷史會永遠永遠記住你哋每一位,要相信總有一日,你會為自己嘅付出感到驕傲,將會受到所有香港人和其他國家嘅人景仰。

希望你哋撐着、撐着、撐着。

保芯媽媽

敬上