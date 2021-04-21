千里以外的花旗國，殺人黑警謀殺罪成，舉國振臂正義得以伸張。一絲希望帶來的光明如斯耀眼，療癒人心。腳下的香港，仍是一片漆黑，滲血的傷口，偶爾在閱讀法庭新聞時被撕開，最新有中大二橋被捕學生，身上寫住遺書般的字條，「致所有香港人：我哋一定會贏」。讀者繼續來鴻吶喊，只要我們的意志不被奪走、不服輸，向極權展現韌力，終有一天公義到來，一眾罪人將受審判。

（讀者電郵請發送到letterstoprison@appledaily.com，或來函將軍澳工業邨駿盈街8號《蘋果日報》編輯部

送暖高牆逢周一至五刊出）

保持隊形 展現初心

二佰港士：

近日香港百花盛放，但不時刮起狂風，挺直的英雄樹花朵都被吹倒滿地。在市區的大路，行人踏成花泥遍地令人心鬱結。民主之父李柱銘被責，使我們更要以「英雄樹」的花語為寄意「珍惜身邊的人，珍惜身邊的幸福」！

在大埔海濱公園有遊人撿起地上的英雄花，排成長長的行列，像為勇者保持行列隊形，展現英挺傲氣。就如李柱銘淡然應對逆風撲面，甘願排在201的位置上，保持隊形，展現初心。與各位並列，同為英雄人物也！

書情者敬上

時窮見節 困境見風骨

親愛的楊岳橋：

我是一個喺香港出世嘅香港人！

根據台灣農民曆說明，如果雞（生肖）是雙子座——幹勁沖天，永不覺疲倦。您和我生肖、星座都一樣，新曆生日只差兩日。

我哋講嘢方式幾相似，講嘢有時好似審犯咁（由家人講才知道）。當然學識、口才唔可以同你相比。但係我相信我哋嘅思想應該有七成相似，因為由細到大，我都對不公義嘅嘢表示不滿。

我原本想每一位手足寫一封信，但係驚寫錯字（因為好耐無寫咁正經嘅嘢），所以𠵱家寫畀你先啦！

我知道大家現在好難受，好嬲，唔知會發生乜嘢事，但係無嘢做到，特別係對屋企人唔住等等。希望您唔好咁樣諗，你嘅家人會明白你嘅想法，唔好再增加自己嘅唔開心，有時我會唱《Let It Be》開解自己（阿Q精神）。我係天主教徒，您要發揮上天畀我哋嘅特質，做自己要做嘅事，您一定會做得好好！您係一個有良知、有風骨、時窮節乃見嘅人，永遠和您一齊同行！！！

請您代我問候各位手足！各位手足對我嚟講係我嘅兄弟姐妹、屋企人，希望大家多多保重，日日夜夜同大家祈禱！

祝各位手足和您身體健康、一切安好！！！

您們係香港人嘅驕傲！

一個以各位手足為榮嘅香港人（我係一個女人）

心存希望 決不放棄

各位敬愛的手足：

願您們安好！

自2019年夏天以來，很多個失眠的晚上，腦海裏不斷浮現一幕又一幕荒謬情景，心中充斥着既憤怒又痛心的負面情緒，實在難以釋懷和充滿無力感！每當這個時候，我都會深深呼吸一口氣，告訴自己：是的，我還生存着，即使環境已經惡劣非常，我所擁有的自由意志仍然不會被奪去，所以我不會就此認輸。

於是我找到勉勵自己的方法——搜尋一些勵志的粵語歌收聽或是觀看一齣電影，感受當中歌詞的含意或是影像的意義。以下想和您們分享一套對我人生影響深遠的電影，裏面有一段台詞：

Hope is a good thing,

maybe the best of things,

and no good thing ever dies!

from “The Shawshank Redemption”

心存希望，決不放棄。願共勉之！

祝心身健康，煲底再見！

Calvin敬上

生命影響生命 歷史永記

手足們︰

今日天氣涼咗，心裏想着你哋夠唔夠衫着，夠唔夠被。好感激你為香港人嘅付出，為香港人犧牲自由，承受無可想像嘅屈辱和壓力，多謝你哋用生命去影響生命，你哋嘅付出冇人有資格去評價，但係歷史會永遠永遠記住你哋每一位，要相信總有一日，你會為自己嘅付出感到驕傲，將會受到所有香港人和其他國家嘅人景仰。

希望你哋撐着、撐着、撐着。

保芯媽媽

敬上