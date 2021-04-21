【紀念8.31集結案】

【本報訊】有市民前年在港鐵太子站外聚集紀念8.31事件，警方當場拘捕多人，四名男女被控參與非法集結及管有攻擊性武器，案件昨續審，裁判官陳慧敏裁定案件表證成立。案中被告少女踏上證人台，透露案發當月剛滿14歲，生日兩個月前跟她關係親密的父親過世。少女作供期間屢次落淚，後來情緒更未能平復，聆訊押後至今晨繼續。

少女作供時被問到與父親的關係時一度哭泣，她稱母親當時因伴侶去世感傷心，案發當晚因不想看見母親哭，所以找朋友傾訴，作供至此再痛哭，無法繼續作供。

製片：廠房大需用雷射筆

任職電影製片的次被告廖穗敏因被搜出藏有雷射筆及萬用刀遭控。他自辯透露本任職電影製片，工作量少時則擔任場務。廖指案發當日本想到朋友在旺角的餐廳消遣，遂在太子下車，途經旺角警署時看見有人聚集，故留下觀看。在他背囊搜出的工具均屬工作工具，並舉例指曾到北京拍攝，因廠房太大需用雷射筆指示位置、指示場務執拾垃圾等，涉案萬用刀附有鉗，可用於設立帳篷或修理衣架等。

辯方庭上播放香港電影工作者總會介紹製片組工作內容的片段，其中被告受訪講解拍攝爆炸品場景的注意事項。主控盤問時質疑「條片冇話要幫手執垃圾」，並指被告案發翌日沒工作，根本毋須帶工具，被告是刻意帶同涉案工具到現場，「萬用刀、螺絲批都係特登帶，以防一旦被控，因為工作係製片，所以可以解釋」。廖否認，解釋平時出入、上班均揹同一個背囊，涉案工具都是工作上的工具，「同我個筆袋、記事簿、文件夾一樣」。廖並稱工作時曾有同事被雷射筆誤射眼睛入院，他絕不會向別人眼睛射雷射光。

案件編號：WKCC1312/20