建制派聯同左報早前炮轟西九文化區M+博物館展出4幅從收藏家希克（Uli Sigg）購入的四幅中國維權藝術家艾未未攝影作品。希克今（22日）發聲明，不點名反駁建制喉舌指其藏品沒藝術價值的說法，指當代藝術有別於傳統藝術，它未必是「人們的好朋友」，「它可能會批判現實，甚至會觸碰傷口，戳到痛處。」希克續稱，部份並非適合公開展出，而是供藝術史家研究之用。

希克今發聲明，回應外界對藏品的藝術價值及應否公開展出之質疑。他稱，「香港社會的某些成員」對當代藝術有很不同的理解，並稱有關人士的觀點受傳統塑造，認為藝術應是「人們的好朋友」，「（他們）認為藝術是為悅目娛心，為令人境界昇華，為讓我們擺脫塵世俗務，遁入另一個天地，因此應能表達理想，展現美好，並造就人間的和諧圓融。」

「欠開放心態難欣賞當代藝術」

希克續稱，當代藝術卻非如此，「它可能會批判現實，甚至會觸碰傷口，戳到痛處」。他解釋，當代藝術旨在促使人們以開闊的胸懷看待世界的種種現實，關注當中的分析和評論，「你須對藝術感興趣、抱有好奇心，藝術才可引領你走到舒適區外，接觸新的空間和思想。你必須比看待傳統藝術持更開放的態度。如果欠缺這種開放心態，你便難以欣賞當代藝術」。

希克又表示，欣賞當代藝術需要時間的浸淫才能領略箇中真諦，認為若社會斷絕相關討論機會，大眾可能無法真正對此有所領會，「這關乎我們期望藝術應該發揮甚麼樣的功能。藝術是否應該僅是一片美妙風光，讓人去探訪娛樂一番後歸來？還是它應該為我們的現實生活有所貢獻，啟動我們的思想引擎？這是兩種截然不同的觀念。」

他最後亦強調，其藏品並非根據私人收藏家的個人品味與喜好去蒐集，而是按照收藏機構的做法，「以時為經、創作媒介為緯，嘗試全面地反映富實驗精神的當代中國藝術家的創作面貌。」他稱，其對藝術家在特定時刻的關注，以及在變化莫測的環境和國家經歷蛻變的氛圍下創作的作品十分感興趣，故藏品中必然會包括來自邊緣群體的作品。他又稱，藏品並非全都適合公開展出，當中部份是保留下來供藝術史家研究之用。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）