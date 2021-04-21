【本報訊】15間旅行社去年5月至7月透過虛假文書試圖騙取「綠色生活本地遊計劃」資助，涉款約295萬元，其中一間旅行社獲批5萬元。警方日前共拘捕19名旅行社董事和職員，涉嫌詐騙，涉事旅行社當中，年資最久達20年。

偽造消費單據

警方於前日和昨日以涉詐騙在港九新界多處共拘捕13男6女（32至83歲），包括14名旅行社董事、5名旅行社職員，均為本地人。警方指這是首宗涉及綠色生活本地遊計劃資助的詐騙案件，仍在調查涉案旅行社之間是否有關聯，或背後是否有人操控。

商經局去年1月起，透過旅議會實施綠色生活本地遊計劃，鼓勵旅議會旗下持牌旅行社，利用本地綠色旅遊資源開展本地遊，到指定綠色環保旅遊景點。行程結束後，旅行社可透過食肆、旅遊巴、旅遊保險等範疇的消費單據來申請資助，每接待一位本地旅客可獲資助200元，上限為20萬元。

事發去年10月，旅議會向一間本地旅行社批出一筆涉及5萬元資助申請後，再循單據上所列的旅遊巴公司、保險公司等求證，對方表示從未向涉事旅行社提供服務。旅議會隨即審查其餘申請，另發現15宗未批出款項的申請有類似問題。警方接手調查後，發現旅行社偽造消費單據，如將真實公司單據的部份資料塗改，甚至偽造完全不存在公司的單據等。