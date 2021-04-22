港台編導蔡玉玲（阿包）的案件落幕，裁判官徐綺薇頒下26頁判詞，指小心考慮所有證供後，認為「唯一合理而不可抗拒」的推論是阿包「明知而作出在要項上的虛假陳述」，認為控方在「毫無合理疑點之下」證明兩項控罪中的所有犯罪元素，判她罪名成立，寫來字字鏗鏘。

案件的核心在於運輸署提供予公眾申請查冊的網上表格，只得「進行法律程序」、「買賣車輛」、及「其他交通及運輸的事宜」三項聲明用途供選擇，阿包剔了她認為最接近的第三項，之後就被上門拘捕，告上法庭。

法官指她為採訪及製作節目查冊，與「其他交通及運輸事宜」無關，所以她必然是作虛假陳述，更告誡「即使運輸署提供的三個選項均不適用，也不能夠作出虛假陳述」，也講得理所當然。

記者必須再次分享去年申請查冊的經驗。阿包當時已經被捕，記者親身到運輸署辦事處，填實體表格，並向職員表明身份，問對方如果要為新聞報道而查冊，究竟應該如何填這份表格。

職員聞言面有難色，到後面「問一問主任」後，回來竟然叫記者自行決定。記者追問，為交通相關新聞查冊，可否剔選「其他交通及運輸事宜」？職員回應：「係你自己揀返嘅，你覺得呢一個就呢一個，或者呢一個就呢一個囉。」再問下去，職員才暗示知悉阿包被捕的新聞，「所以我都唔敢答你呀」。

這份表格是由運輸署設計和審批，但當有市民查詢如何填寫時，署方的回應竟是拒絕解釋、甚至表示「唔敢答」，要市民自行抉擇，風險閣下自理。如果連政府部門都如此縮骨，記者以至一般市民又如何判斷「其他」二字包含甚麼、不包含甚麼？一條連運輸署都不敢答的問題，法庭又如何一口咬定阿包必然是「明知而作出虛假陳述」？

今次判詞的另一重點，是法官不考慮新聞性質，認定採訪報道均與「其他交通及運輸事宜」無關。記者當日在櫃位求指引不果，於是照樣剔選「其他交通及運輸事宜」，並自行在表格上註明「新聞」用途，申請順利獲接納。不計歷年的傳媒查冊案例，連在阿包被捕後，運輸署都仍接納新聞作為「其他交通及運輸事宜」，為何一上到法庭，這問題反過來會變得「毫無合理疑點」？

新香港的事越來越難理解，有人說阿包不用入獄已屬萬幸，多少都反映今天的記者路有多難走。阿包離開法庭後，含淚呼籲業界繼續信守價值、履行天職，同時對自己作為《7.21誰主真相》編導感自豪；記者兩點都同意，我們不能輕易放棄，我們也為有她這位優秀的行家而驕傲。

記者 林偉聰

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