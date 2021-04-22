上周本港爆出首宗N501Y變異病毒株社區個案，患者的病毒基因排序，與尖沙嘴華美達華麗酒店同層另外2名患者高度相似，懷疑酒店出現交叉感染。呼吸系統科專科醫生梁子超認為，雖然衞生防護中心未有於掛在酒店房門外的S型掛鈎上驗出COVID-19病毒，但不代表酒店沒有短距離空氣傳播機會，如果患者曾沒有戴口罩就打開房門取餐，病毒已有機會帶到走廊環境，甚至其他患者房間。他強調，當局應盡快要求酒店員工做抗體測試。

梁子超在電台節目指出，由於酒店住客基本上不會接觸到S型掛鈎，故由掛鈎散播病毒的機會甚低；反而尖沙嘴華美達華麗酒店的走廊狹窄及密閉，如果住客打開門取餐時沒戴口罩，病毒可能透過空氣帶到走廊其他角落；若相近時間其他房客也沒戴口罩就開門，就有機會吸入病毒，形成短距離空氣傳播。他建議，酒店員工應每7天檢測一次，同時要驗有否抗體，了解確實的傳播情況；酒店亦要加強鮮風流通，加裝空氣過濾裝置等。

外地現二度感染病例 抗體水平、病毒量均上升

另外，今日有首班接載滯留英國港人的航班抵埗，全數入住青衣華逸酒店接受21天檢疫。港大感染及傳染病中心總監何栢良在電台節目稱，外地開始出現一些二度感染的病例，如新加坡就有一名由印度到當地的人士，抵埗時體內病毒量不高，檢測呈弱陽性反應，由於同時驗出有抗體，當地容許該人士出院。但其2名家人在8日後確診，當局再找該人士檢測，發現其Ct值降低，即病毒量正增加。他稱這情況顯示，病人可能在印度已二次感染及帶有變種病毒，所以抗體水平上升之餘，病毒量也上升，及能傳染他人。他建議，本港當局對輸入個案要反覆進行快速測試，觀察體內病毒量趨勢。

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