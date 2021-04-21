尖沙嘴海旁每晚放聲廣播「歡迎各位蒞臨欣賞幻彩詠香江……」，緊接上演10分鐘的激光騷，17年來幾近日日如是。惟疫情下「觀眾」缺席，途經市民齊罵「嘥電」，前戶外燈光專責組成員批政府商家虛偽、假環保，連旅遊界都勸閒日「停騷」保留新鮮感。惟主辦部門旅遊事務署仍堅拒減場數，回覆稱每晚10分鐘「耗電量極為輕微」，重申會積極響應環保活動來環保節能。

都市的燈紅酒綠從發展出來的驕奢養成了習慣。始於2004年的激光騷「幻彩詠香江」，由40座港九兩岸高樓大廈的LED外牆與樓頂激光束合演，為本已繁華的維港景畫蛇添足。旅遊事務署稱其為香港標誌，曾吸引過數百萬的遊客，但在疫情之下，根據旅發局最新統計2月每日平均不足200旅客，可見於尖沙嘴海旁只有匆匆過路客，根本無觀眾。

「旅遊業不可凌駕於環境上，要想想如何取得平衡」

居港外籍客Saray拒認幻彩詠香江是香港標誌，感覺激光騷晚晚上演浪費能源，直指政府作為管理人有責任評估其成效。她強調既然已封關拒接待旅客，理應直接停播，「不認同旅遊業可凌駕於環境上，大家要想想如何在兩者間取得平衡，還是標誌與否要由我們去定義，更需隨時代轉變。」

同行外籍友人Christine補充，即使取消節目很可惜，「但我想說的是根本就無人在這海旁。」大陸客宋小姐則從未聽聞表演，直言「每天晚上就讓人覺得困擾，會有光污染，然後有大量的能源消耗」，遂批評問題應引申至政府，對私人企業欠能源規管，容許它們徹夜燈火通明。

姚思榮：無旅客「做都無意思」

旅遊界議員姚思榮認同今日旅業冰封，指日日在海傍的是跑步客，就算港人日日看都會覺膩。他料仍未會有旅客入境，如幻彩詠香江等對外宣傳或大型活動「做都無意思」，建議不如縮減至僅周末上演令節目更吸引。

旅遊事務署回覆稱仍有人詢問「幻彩詠香江」是否仍有上演，故「為香港打氣」無意減騷。針對耗電量，署方指電力由參與大廈自行安排，故無相關數字。署方強調十分重視環保，每年響應「地球一小時」暫停一晚匯演，又指每晚僅10分鐘，在採用慳電燈後「耗電量極為輕微」。

綠惜地球總幹事劉祉鋒指做逾半世紀人，香港從他少時已被譽為「東方之珠」，他指本地存有萬家燈火，從不是因為激光匯演。他批評旅遊事務署「唔好將響應『地球一小時』（指關燈一小時環保活動）講得咁偉大。」眼見參與匯演的大廈十之八九都有簽訂《戶外燈光約章》承諾省電，劉認為更反映出約章荒誕。

劉早於2011年獲政府邀請任首屆「戶外燈光專責小組」成員，自言當時是「少數族裔」，費4年唇舌建議立法，卻最終不敵多數派，令只靠自願簽訂的《戶外燈光約章》面世，最終簽署者不乏本來就不會長開燈的學校、教堂，他嘲諷簽署只為湊夠數，更不滿政府頒獎予簽署者，「公司11點唔製造噪音，政府又唔畀個獎你？」炮轟約章無用更本末倒置。

劉遂提及外地有聯合國、歐盟的可持續發展目標及疫後「綠色復蘇」可參考，又引用林鄭2050年前的「碳中和」實現計劃，強調減排節能並非「插花」，重申需要立法規管。

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