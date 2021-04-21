【本報訊】47名民主派因參加初選被控違反國安法下串謀顛覆國家政權罪，當中36人未審先囚被還柙。前西貢區議員范國威日前透過小編在facebook公開回覆寄給他的信，並稱「港難當前，我較難相信我會獲得公正的法庭審訊，但我仍會沉著應對不可預知及漫長黑暗的未來。」籲港人堅持下去。

覆信成每日重要一環

范國威前日透過小編在fb發出尋人啟事，指因沒回郵地址，只能透過社交平台回信，他說收押所生活規律，「瞓得好食得好，Keep住每日都有做運動」，覆信是他每日重要一環，盼大家能夠在艱難日子把痛苦轉化為力量。他又稱有感夏天將至，現還押在收押所頂層，夏日時室溫將高達35度，「囚友們均依賴囚室外走廊的風扇來消暑，當然在囚室內赤裸上身及不時濕毛巾抹亦少不了。我有心理準備去面對炎熱的天氣。」

同樣深感夏日來臨的還有快必譚得志，他指「天氣炎熱，蟲鼠蟻猖獗，懲教人員很勁，剛捉了一隻大米奇，引起船上（監獄）船員（囚友）歡呼，不過究竟仲有幾多隻，就無人知，但至少消滅了一隻米奇皇。」他除了專心清潔，打小強拍蚊捉蟻，也透過人民力量成員蘇浩口述回信，「說收到很多來信，未能一一回覆，便以一首蘇軾的詩作《潁州初別子由二首》作小結。」喻意人生經歷了離別，才知彼此情義甚深，與同路人共勉之。