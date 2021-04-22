警方前年11月12日在中大二號橋與示威者展開攻防戰，其後闖入校園施放催淚彈並制服多人。事後四名大專生被控暴動及蒙面等罪，案件今在區域法院續審。案發當天的小隊指揮官在辯方盤問下同意，在場人士可能是救護員、調解人士或社工等人。而拘捕其中一名被告的防暴警則供稱，追捕示威者時看見被告在其眼前跑過，隨即將他制服。

案發時擔任將軍澳警署雜項調查隊主管、同時兼任東九龍總區第二梯隊第一小隊指揮官的高級督察鍾家平，今接受女被告鄧希雯的代表大律師盤問。鍾在盤問下稱，示威者推進期間，除了前線示威者外，示威者防線後方約5米至10米亦有人攻擊警方。

辯方再問鍾，身處示威者防線後方的人，是否並非全部人均屬參與非法集結或暴動。法官李慶年聞言質疑辯方此問毫無意義，並指辯方也不爭議現場發生暴動。李官又說：「你睇過片㗎啦，啲人會浮動，唔係定格。」認為辯方忽略片段中的客觀影像。

辯方遂改問鍾，在場聚集約100人中，會否有人是因其他目的而出現，例如是救傷人士。李官指出救傷人士有自發、官方、聖約翰救傷隊等等之分，要求辯方澄清。辯方則問在場人士會否有救護員，鍾認為有可能。辯方又問鍾，會否有在場人士到場調解、或是有社工打算紓緩在場人士的情緒，鍾均表示有可能。

控方亦傳召案發時擔任觀察員、現隸屬將軍澳警區特遣隊第三隊的警員12359陳挺達作供，並讀出其書面口供內容。陳供稱當天下午3時許，有校方代表從示威者一方走向警方，並要求與指揮官對話。雙方商討一會後，校方代表折返物管處一帶，隨即被記者等人包圍，陳無法看到代表當時在做甚麼。

警聲稱為保安全曾將被告「拖行少少」

未幾，有三名示威者走近，視察橋頭後向其他示威者招手，及後示威者將防線推進。陳又供稱，他身穿的褲一度被示威者的汽油彈擲中，因而著火，但沒有受傷。

警員19545蔡樂燊案發時駐守黃大仙警署軍裝巡邏小隊第三隊，現駐守鐵路警區，今供稱案發當天下午3時許依照指揮官指示推進，追捕期間看見首被告陳起行在他的前方打橫跑過。蔡發現首被告的裝束和其他示威者相似，相信首被告是示威者之一，於是將首被告制服。首被告一度成功掙脫蔡並逃跑，未幾再遭其他警員按倒在地。

蔡等候同袍增援期間，物管處附近有人攻擊警方。他為保安全，遂將首被告帶往環迴東路，「拖行少少」，再替首被告鎖上膠手銬並帶上警車，其後宣佈以暴動及違反蒙面法罪名拘捕首被告。蔡自言當天只拘捕了首被告一人。

控罪指四名被告中大學生陳起行（22歲）、理大學生李俊皓（25歲）、專業教育學院學生張俊浩（19歲）及中大學生鄧希雯（24歲）在香港中文大學二號橋及環迴東路一帶，連同一名女子及其他身份不詳人士參與暴動。陳、張及鄧各被控在非法集結中以護目鏡、防毒面具及濾罐蒙面，張另被控管有雷射筆。案件下午續審。

【案件編號：DCCC362/20】

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