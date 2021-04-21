政府在4月12日和15日連番開記招「出口術」，催谷COVID-19疫苗接種，包括以放寬堂食和限桌、復業和外遊等「疫苗氣泡」，逼市民就範，有公司甚至逼員工打針，否則停職；政府又以「儲存有期限」為由，設接種死線。雖然接種和預約人數其後一度回升，甚至創新高，惟後勁不繼掉頭回落；21日僅2.3萬人打針，預約更不足1.5萬人，均再創逾周新低。

政府已接種約1,173,100劑2019冠狀病毒病疫苗，當中約773,900人已接種第一劑，包括約389,100人接種中國科興滅活疫苗，約384,900人接種德國BioNTech復必泰mRNA疫苗。約399,200人已接種第二劑，包括約250,000人接種科興，約149,200人接種復必泰。

截至4月21日晚上8時的過去24小時，約有23,400人打針和約14,500人在網上預約接種，均再創逾周新低。打科興首劑約有3,900人，打第2劑約有8,100人，整體甩底率約4%；打復必泰首劑約有11,300人，打第2劑約有200人，整體甩底率約5%。約2,800人在網上預約打科興，約11,800人預約打復必泰。

7人針後不適送院 2人留醫

截至4月21日午夜的過去24小時，共有7人針後不適送院，情況穩定，分別為1男6女，年齡介乎39至63歲；2人打科興，其中1名63歲女子是7人中唯一打第2針，接種後高血壓及心悸，與另一名打首劑復必泰後胸部不適的52歲女子，仍留院觀察。其餘5人針後不適症狀，亦包括高血壓、心悸、胸部不適、胸口痛、身體不適、暈眩、氣促、雙手麻痺和上肢疼痛。

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