【本報訊】警方前年11月12日與示威者在中文大學二號橋展開攻防戰，其後闖入校園施放催淚彈並制服多人，四名大專生被控暴動及管有攻擊性武器等三罪，案件昨續審。控方庭上播放當日傳媒直播片段，顯示有人建議警方後退，惟在場防暴警拒絕，並無視他人勸止，警告在場人士及記者散開，及後又向示威者發射催淚彈達十多分鐘之久。警方其後衝前制服一名涉案中大學生，至少兩名警員分別捉住其手腳秤起帶走。

控方昨傳召小隊指揮官、高級督察鍾家平作供，並讀出他的書面供詞，指當天他與隊員接替駐守中大二號橋的同袍，看見數十名黑衣人叫囂、辱罵及以雷射筆照警員。下午2時，有數人連同記者走近防線要求警方後退，同時示威者以附有車輪的大型垃圾桶及障礙物築起陣線，拍打雜物及辱罵警察。警方多次警告示威者離去，但不獲理會。

下午2時50分，中大代表和警方交談後走向示威者一方。鍾指示五名同袍留守現場附近更亭觀察，帶領其他隊員後退。約20分鐘後，同袍向鍾示意示威者開始推進，警方見狀即展示黑旗，惟示威者加速並向警員投擲汽油彈、磚頭和雜物，山坡上有人向警方掟磚。警方展示橙旗警告但無效，隨即快速推進，制服三男兩女。

首被告當日被手腳秤起帶走

控方播放傳媒當日直播片段，顯示有人向警方說「大家都唔好衝擊大家」，建議警員後退；惟警員拒絕，聲言要保持道路和鐵路暢通，及保護道路使用者安全，表明如果示威者不離開，他們也不會撤走。警方亦要求發言者先着學生後退。

未幾另一名警員指示同袍警告在場人士後退，在場人士謂：「唔係！等等！」惟警員沒有理會，瞬即警告在場人士及記者返回行人路，並說：「佢哋推緊石頭過嚟喇……有良心嘅記者，影吓自己後面啦！」及後鏡頭轉至示威者一方，中大新聞與傳播學院專業應用副教授、曾任職港台《鏗鏘集》編導多年的潘達培向示威者複述警方要求。有黑衣人表明不打算衝前，「大家都唔好有動作」。

下午3時許，警方發射催淚彈達十多分鐘後衝前追捕示威者，本案首被告陳起行遭制服，他被警員捉住手腳秤起帶走期間多次叫喊其名字。聆訊今續。

案件編號：DCCC362/20