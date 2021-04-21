【本報訊】涉案酒吧持牌人陳偉才反對控方將其書面供詞呈堂，稱錄口供前警員沒施警誡，令他誤以為自己只是協助調查、而非涉案人。控方則指當時調查僅針對陳淑莊，警員沒懷疑陳偉才犯案，故不用警誡他；況且警員亦非故意犯錯，是真誠的無心之失，法庭職責不是懲罰警方，「其他地方會做（懲罰）」。裁判官鄭念慈認為陳自願錄口供，拒絕剔除有關供詞，並裁定所有控罪表證成立。

官指自願 拒剔除供詞

控方昨反對剔除首被告即酒吧持牌人陳偉才（32歲）於去年4月23日錄取的口供，指口供在律師陪同下錄取，且陳三度拒絕回答警員黃沛東的問題，反映他清楚知道可以行使緘默權及拒絕提供不利自己的資訊。

辯方反駁指，陳偉才錄口供時，警方已有足夠證據思疑他干犯限聚令，因為案發當晚警方到場調查後，已發現涉案酒吧明顯有人聚集。其後警方收到逾百宗針對陳淑莊涉嫌違反限聚令的投訴，根據有關防疫規例，陳偉才作為酒吧持牌人，必然有嫌疑，因此錄口供前必須施行警誡。

辯方續指，陳偉才在口供中，招認是涉案酒吧「HANDS」的持牌人及負責人，惟他的受查身份究竟是涉案者抑或助查者，對獲取的法律意見會有影響，兩者有明顯不同，故不可因為他錄口供時有律師陪同，便認為他獲取了合適的法律意見。鄭官聽罷陳詞後，拒絕應辯方要求剔除有關供詞。