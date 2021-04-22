港台鏗鏘集《7.21誰主真相》編導蔡玉玲為報道而進行車牌查冊，終因被指虛報查冊用途被判罪成。行家暱稱為「阿包」、現年37歲的資深傳媒人蔡玉玲，於中大新聞與傳播學院畢業，其後投身港台電視部，曾一度離巢任職「傳真社」，回巢後任《鏗鏘集》編導，屬港台自僱合約員工，惟她去年11月被捕後，已被港台停工。

蔡玉玲過去製作的節目屢次獲獎，更曾獲得海外獎項，揚威國際，如今次涉案的鏗鏘集《7.21誰主真相》，剛獲得今屆金堯如新聞自由大獎外，2016年時，她以8.31政改框架為主題製作的鏗鏘集《一人一票的迷思》，亦曾獲第7屆金堯如新聞自由獎的電子傳媒組大獎及第20屆人權新聞獎的中文廣播傳媒大獎。另外，她有份擔任編導的鏗鏘集《7.21元朗黑夜》及《何志平的名單》，亦曾在2020紐約電視電影節獲獎。

蔡除了製作節目屢獲肯定，亦願意為不平事挺身而出。曾任港台節目製作人員工會主席的她，2014年港台員工建議修訂《節目製作人員守則》，時任廣播處長的鄧忍光拒加入「言論自由」段落，她曾帶領工會發起「藍絲帶」行動，抗議鄧粗暴運用權力。

2014年時正值六四事件25周年，蔡當時亦任《鏗鏘集》編導，並製作名為《囚語》專題，她上京打算採訪天安門母親時，被公安以「攜帶的物品可能是違反治安管理或犯罪的贓物」為由拘留9小時，獲釋後有指被公安警告她，若果不安份，會「讓你以後再進不來」。

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