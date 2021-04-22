去年2月網上有人發起「毋忘7.21八區和你Lunch」，一名西九文化區舞台設計實習生被搜出攜有一支壞了的17吋長電筒，被拘控管有攻擊性武器罪。案件經審訊後，今在觀塘裁判法院裁決。裁判官屈麗雯指負責拘捕被告的警員說法武斷，質疑警員截查動機「基礎何在」；考慮到涉案集會和平進行，而被告的電筒有可能是作照明之用，裁定被告罪名不成立。

被告江祈璋（26歲）被指於去年2月21日在九龍灣常怡道MegaBox外管有攻擊性武器，即一支黑色棍狀電筒。散庭後，被告於庭外表示「鬆一口氣」，形容事件是濫捕，「本身唔係衝突現場，根本唔應該隨便搜身」。被告最後鼓勵在囚手足：「頂住，會還公義畀你哋。」

警曾見有人揮舞美國國旗 認定一小時後出現的被告參與其中

屈官今裁決時指，警員19751陳偉倫（譯音）雖然誠實，但對截查情況的說法卻有武斷之處。陳供稱當日下午12時45分看見7名身穿黑色衫褲人士，當中有人揮動美國國旗，但未能辨認其容貌。約一個多小時後，他看見包括被告在內的一行7人，認為是同一班人，故上前截查。

惟屈官指出，當時被告身穿藍色長䄂上衣而非黑衣。雖然控方可質疑他曾換裝，被告背囊內亦有美國國旗，但屈官坦言：「相關外形描述如何可以證明被告就係早前嘅七人之一？」屈官認為，控方未能提出充足證供，反駁被告自言在下午1時才到場的說法。

屈官續指，被告聲稱當日參與抗疫集會，盤問下作供態度含糊，說法不可信。惟控方並沒舉證指他曾參與「和你Lunch」集會，甚至沒指出他在相關時段身處何方。

涉案電筒從未受過專家檢驗

而屈官亦引述警員證供指，即使當日有「和你Lunch」集會，氣氛亦屬和平，集會人士遵從交通燈號指示，警方只需採取人流管制行動。

被告又曾於警誡下稱：「我係做舞台設計，支黑色電筒係我舞台照明用。」陳姓警員則稱即場檢查電筒時發現有電線斷掉，電筒未能亮着，懷疑他攜帶電筒並非為了照明，故此拘捕被告。

屈官今指，被告自辯稱電筒能發出微弱光線，只不過在戶外日光下看不見，其說法並非完全不合理。屈官又謂，電筒從未受過專家檢驗，內裏仍有一條電線完整無缺，亦裝有電池，惟控方未能舉證反駁被告的說法。

主控曾質疑「點解要搵美國幫手抗疫？佢好叻咩？」

屈官最後指，雖然被告於工餘時間身藏電筒，出現在集會現場附近，是自招嫌疑的舉動，但考慮到周遭環境、電筒用於照明的可能性以及截停搜查的情況，裁定被告罪名不成立。

曾經在其他審訊中激昂陳詞撐警、及後遭踢爆在fb賬戶發表大量「藍絲」偏頗言論的大律師陳文慧為本案外聘主控。她於本案審訊期間盤問被告時，曾質疑集會與網上聯署邀請美國疾病控制專家來港協助抗疫有關的說法純屬虛構，更反問被告：「點解要搵美國幫手抗疫？最渣係佢，全世界！佢好叻咩？」裁判官聞言不禁質疑問題與案件有何關連。

【案件編號：KTCC1443/20】

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）