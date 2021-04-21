資深傳媒人褚簡寧辭任多個傳媒工作崗位，包括為無綫明珠台《清心直說》（Straight Talk）以及無綫新聞部《睇新聞．講英文》（News Watch English）的主持，同時也告別《南華早報》及《信報》專欄，只保留在《頭條日報》的專欄。褚簡寧接受傳媒查詢時指自己感到疲累「burn out」；記者問他封咪封筆，是否同國安法有關，褚簡寧指現時寫文章要小心，「因為有好多紅線」。

非友即敵的態度容不下中間派

我認識的褚簡寧，從來都不是激進派，屬和理非，甚至可以說中間偏建制。好明顯，正如他所說，香港已經變了，當政權以「非友即敵」態度去面對香港民意及傳媒時，中間派哪裏有活動空間可言？昔日的建制光譜很闊，不一定是紅色，他們本身也有一套價值信念，政治上對普選沒有期望，也採取被動態度，但對香港社會管治有基本看法：包括法治、自由、公平競爭、自由市場、多元等，這在外國政治光譜中都歸納為保守派。

褚簡寧所說的香港變了，就是今天連真正的保守派也容不下，政權要的是唯唯諾諾「盲撐」的奴才廢物。如果你是真正的香港保守派，見到海關選擇性執法對付阿布泰、警務處長連日上綱上線扣《蘋果》造假新聞帽子、律政司追殺年輕人、弱能人士，誓要將他們判最重刑罰、8.18為免出現大規模衝突出來做「維穩」的和理非民主派竟被起訴且重判⋯⋯可以視而不見嗎？試問一個正常的時事評論員，下筆時怎可能不批評政權呢？

今日中共在港實施全面管治權，同過去最大的分別，是採取「一分為二」、「拉高矛盾」以期逼迫香港人歸邊，這種手法是中共政治鬥爭常用手段。以前還可以做中立，𠵱家唔得，香港電台除了鏟除「政治不正確」的民主派、親泛民意見領袖、藝人之外，下一步是着手做喉舌宣傳。所以除李百全外，再空降退休政務官蔡潔如落實整改大計。至於被視為敵人的就用各種方法打擊。鄧炳強狙擊《蘋果》屈造假新聞，就係為了立「反假新聞法」鳴鑼開道，這比封報紙打擊面更大，因為可以控制網上言論，目的是將觀點評論用假新聞名義去禁制。

在反假新聞法未立之前，林鄭月娥到鄧炳強已經不斷指摘假新聞，即使不用國安法，只要濫用刑事罪行中的煽惑罪，已足以令寫評論員自我審查，在文字獄的恐懼下，下筆千斤重，左閃右避，明明這個愚蠢官員的言論最適合作為明天專欄的題材，但寫不了兩段，已越來越驚，一邊盤算會否引來報復惹禍上身，這樣的狀態，簡直人都癲。相信今後會有更多中間派評論員擱筆。

當社會出現噤聲潮，是否就代表政權得到民意支持呢？非也，這種無從宣洩的怨憤，會變成憤世心態，但凡政府官員、建制言論，市民就自動熄機，即使他們是如何有道理，市民仍會繼續懷疑他們公開言論背後，是另有所圖，有不可告人的目的。民意輿論從來不是零和遊戲，這是政治學入門常識，相信，今日主政掌權者，仍然身處現代政治的大門外。

劉細良

時事評論員