大埔沙螺洞素有「蜻蜓天堂」美譽，2017年政府以非原址換地方式，換取沙螺洞具高生態價值的私人土地業權，並由環團綠色力量復育當地生態。綠色力量早前在當地發現「闊裂葉羊蹄甲」，屬香港首次記錄得；他們又指濕地復修工作理想，現時可在該處找到多種稀有植物，以及一些一度在當地「消失」的濕地植物。

綠色力量教育及項目經理鍾翠珊指，團隊於去年6月進行生態調查期間，於沙螺洞的風水林邊發現闊裂葉羊蹄甲，指它們攀纏大樹，枝條伸往陽光，團隊仔細分析花朵的結構特徵後，現時終能確認其真正身份。鍾翠珊解釋，闊裂葉羊蹄甲是木質藤本植物，會攀附其他植物或支撐物向上生長。它們的嫩枝、葉柄和花序均有短毛，花瓣呈淡綠色，葉片從葉的中央位置分成兩個明顯的裂片，裂口較本港其他同品種植物淺得多。

鍾翠珊又指，闊裂葉羊蹄甲與港人熟悉的洋紫荊同為羊蹄甲屬植物，該屬全球約有300種，主要分佈於熱帶及亞熱帶地區，約有30種分佈於中國各地，香港則錄得其中6種及1種變種。根據《中國植物誌》，闊裂葉羊蹄甲主要分佈於福建、江西、廣東及廣西一帶，惟香港之前一直未有官方紀錄。

昔日種水稻 水利系統隨年月失灌溉濕地功能

沙螺洞是香港罕見的山谷淡水濕地，生態富饒，亦是本地有名的「蜻蜓天堂」，後因村民遷出及發展爭議而荒廢多年，濕地日漸萎靡，直至2017年政府以非原址換地方式，換取沙螺洞具高生態價值的私人土地業權，並由綠色力量於2018年起復育當地生態。

負責復育項目的綠色力量助理教育及項目經理余健綱表示，他們每年濕季及旱季均會在當地進行植物調查，除了最新記錄的闊裂葉羊蹄甲，調查亦曾發現多種稀有植物，包括屬國家二級保護野生植物的水蕨、本地罕見的尖瓣花等。

余健綱指，昔日沙螺洞以種植水稻為主，但水利系統已隨年月漸漸失去灌溉濕地的功能，令濕地旱化，原先的濕地植物亦陸續被陸生植物取代。余指復育工作包括修復水利設施、復建人工沼澤，以及開闢生態池塘，再將從前的濕地植物移植到復修中的濕地。他稱現時已可在濕地找到纖弱木賊、圓葉節節菜、聚花草和三白草等當地從前常見的物種，形容復修生態工作理想，加上最新發現的闊裂葉羊蹄甲，可進一步確立沙螺洞獨特的生態價值。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）