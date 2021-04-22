公務員宣誓擁護《基本法》和效忠香港特區的措施已經推行，有公務員因被指未有妥善簽署及交回宣誓聲明而停職，更被禁止返回辦公室取回包括家門門匙等私人物品，導致有家歸不得。

職工盟公務員工會委員會幹事曾紀南指，任公務員逾30年的胡先生，於本月12日收到環保署信件，指其未有在限期前收到妥為簽署的宣誓聲明，因此被停職，並禁止胡先生返回辦公室取回私人物品，之後署方決定清除胡的私人物品，再送到胡的家中。

惟胡先生的藥物和家門門匙仍在辦公室內，被禁進入辦公室的胡先生曾向署方要求入內取回藥物和門匙但不果，導致有家歸不得，連續數晚露宿街頭。

曾紀南質疑，目前胡先生只是被停職而非解僱，認為署方的做法不妥，而且據他理解，胡先生先後3度向署方遞交宣誓聲明，但署方仍表示未收到妥為簽署的宣誓聲明，並且沒有向胡先生解釋，所以職工盟公務員工會委員會於明早（23日）陪同胡先生到環保署要求署方交代。

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