【堵路案】

【本報訊】網民前年11月連日發起「全港三罷」，示威者在各區聚集及堵路，多人被捕，一名中年廚師被指當晚在荃灣堵路及藏有雷射筆。裁判官黃士翔昨裁決，全盤接納警員證供，指警員沒詳細記錄交通情況不出奇，並不信納被告被捕後頭破血流是因被警棍毆打造成；三支雷射筆在被告右前褲袋，可隨時供自己或他人用來傷人，裁定他在公眾地方造成阻礙及管有攻擊性武器兩罪罪成。案件下月5日待取背景報告後判刑，被告獲准保釋等候上訴。

兩項罪成 保釋等上訴

被告甄偉安（50歲）被控前年11月12日在荃灣沙咀道239號外，與他人設路障阻礙車輛通過，並管有雷射筆，兩罪昨裁定罪成。

黃官裁決時指，控方依賴追捕被告的警員王栢軒的證供，惟辯方質疑他當時是以非法集結罪名拘捕被告，口供中沒有當時堵路的細節，卻在庭上添加很多新證供。惟黃官認為警員如實向法庭道出事實，裁定王是誠實可靠的證人，指集結人士在案發地點的兩條行車線上聚集，路上繁忙、車龍很長，而被告是結集人士之一，必定知道人群阻礙車輛。另外，涉案三支雷射筆在被告的右前褲袋內被搜出，黃官認為可隨時取出供自己或他人作傷人用途，亦是擁三支雷射筆的唯一合理推論。

辯方透露，被告遭制服並帶上警車時血流披面，頭頂有傷勢，質疑他曾遭警員棍打。黃官則指被告逃跑時曾絆倒，又無醫療報告證明傷勢是案發時造成，故不能單看傷勢就認為與本案有關。被告獲准保釋等候上訴。

案件編號：WKCC1102/20