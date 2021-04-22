特區政府要求公務員宣誓或簽署聲明，確認擁護《基本法》及效忠特區後，政務職系辭職率人數創歷史新高。根據公務員事務局提供的數字，按正式離職日子計算，由1月至3月、即現職公務員宣誓開始，政務職系辭職人數高達7人，是政務官季度辭職人數新高。以全年度計，剛過去的財政年度，政務職系總辭職人數高達21人，較去年上升一倍，首長級人數更高達8人辭職，是去年的兩倍。

特區政府今年1月開始要求所有現職公務員宣誓或簽署聲明，確認擁護《基本法》及效忠香港特區，結果逾百名公務員不理會、拒絕簽署或交回聲明，部份面臨停職可能。職級較高、孕育官場「明日之星」的政務職系中，部份更加辭職。根據公務員事務局提供的數字，在剛結束的財政年度、即2020/21年，共有21人辭職，較對上一個財政年度9人，增加133%，政務官辭職人數之多，創歷史記錄。

21人中，13人為非首長級，8人為首長級，兩者較去年倍升，後者更上升167%。值得留意的是。21人中，7人、即三分一人選擇在政府要求現職公務員宣誓一開始，便正式離開政府，當中兩人屬首長級公務員。

尚餘一年任期的林鄭，任內首4年，政務官辭職人數高達53人，即平均每一個月也有政務官離職，這較前任特首梁振英同期高出33%，梁振英首4年任期，只有40人離職。

政務官各財政年度辭職人數

資料來源：公務員事務局、《蘋果》資料室

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