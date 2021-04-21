【本報訊】香港槍會前年被揭發未有妥善清理射擊垃圾，在大欖郊野公園一帶留下大量鉛粒、飛靶碎片後，環團綠惜地球近日兩度重返現場，發現仍有數之不盡的鉛粒及一地靶碎，批評槍會並無清理，又譴責地政總署監督「嘆慢板」，變相縱容槍會推卸清理責任，污染野外環境。

綠惜地球上月29日及本月15日兩度重返現場，發現城門引水道及附近的土壤污染情況雖有改善，惟大欖郊野公園緩衝區、槍會附近多處山坡仍遍佈鉛粒，最嚴重的一處地方，一平方呎範圍內竟尋獲上千粒鉛粒。

曾承諾清理鉛粒及靶碎

綠惜地球倡議及傳訊經理楊日輝稱，香港槍會去年10月在荃灣區議會會議上承諾兩至三個月內清理現場，本應去年底完成，其後地政總署引述槍會稱，清理工作要延至今年2月完成。楊批評清理工作一拖再拖，事件反映地政總署監管「懶懶閒」。他去年月底已去信地政總署，要求交代槍會清理垃圾及化驗泥土的時間表，惟至今未獲回覆，批評當局失職。一同到場視察的荃灣區議員趙恩來指，地政總署應立即引用地契條款執法，督促香港槍會清理射擊殘餘物。他會在今日的區議會會議上，要求地政總署等交代跟進工作。

地政總署回覆本報查詢時，引述香港槍會的回覆，指已暫停於用地內進行射擊活動，並加建圍欄防止射擊殘餘物流出槍會範圍，亦已安排承辦商清理。

該署又指，荃灣葵青地政處曾巡查涉事地段，確認槍會曾進行清理，惟仍發現射擊殘餘物。處方已要求槍會盡快清理，地政處本月初再度去信槍會，要求對方提交清理工作及泥土檢測時間表。香港槍會則暫未回應事件。