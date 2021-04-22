立法會今早繼續就政府提交的修改選舉制度綜合條例草案舉行會議。工聯會麥美娟會上要求政府在立法會選舉參選人的提名表格中，要求參選人交代是否擁有BNO、外國國籍、是否與外國政治組織有連繫和獲得資助，以及個人是否有誠信問題。政制及內地事務局常秘鄧忍光回應時稱，上述內容均是資格審查委員會可向參選人索取的資料，並稱政府現階段想法，是要求參選人在提名表格提供「基本資料」後，再在另一份表格提供資審會需要的附屬資料。他又稱，要先諮詢資審會後，才能決定該份表格的標準範本內容。

資審會向參選人索資料決定DQ

草案委員會主席廖長江則關注，選舉主任日後與資審會的關係，以及政府會否向資審會提供獨立秘書處。鄧忍光回覆時稱，政府目前仍就秘書處安排進行內部研究，未有定案。他又指，參選人報名參選後，資審會如覺得無需要向參選人索取額外資料，選舉主任即會通知該名參選人提名有效；若然資審會需要索取參選人額外資料，就會直接向參選人索取，並根據與參選人的文件往來，以及之前已取得的資料，決定是否DQ，再由選舉主任通知參選人，資審會亦會在有需要時，再向參選人作多輪資料搜集。他又表明，資審會向參選人索取額外資料的過程中，選舉主任不能參與。

競選期間被DQ 同選區候選人亦不獲發還選舉開支

政府會上表示，在立法會地區直選中，如有候選人在競選期間去世或喪失參選資格，選舉程序就會終止，相關選區其餘候選人均不會獲發選舉開支資助；另一方面，如有候選人在點票程序後，去世或喪失參選資格，政府就會向候選人發還選舉開支資助。民建聯張國鈞質疑，政府此舉是以點票程序作為「分水嶺」，候選人能否獲發資助，只是視乎「好唔好彩」。鄧忍光稱，政府會積極考慮是否給予在點票程序完成前，因對手離世或喪失資格而被迫停止選舉工程的其餘候選人一定資助。

至於來屆選委會選舉安排，政府稱會根據過去做法，即使有選委候選人在投票前去世或遭DQ，有關選舉將會如常進行。

選委可以選委或直選選民身份提名參選人 惟只可提名一次

立法會直選的參選人，未來須獲得最少100個參選選區所屬選民的提名，以及選委會5大界別，各界別至少2人、最多4人提名才有機會「入閘」。鄧忍光稱，若選委以選委身份提名地區直選參選人，可在全港任何一個選區提名，不過該人士不能再以地方直選的選民身份，在其他選區中再作提名。工聯會黃國健批評此做法是剝奪該人士的其中一個身份，民建聯陳克勤亦指，此舉會令選委不會輕易提名直選議員，「變咗直選議員去攞選委票會非常之艱難」。

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