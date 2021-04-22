本港疫情持續，衞生署衞生防護中心轄下疫苗可預防疾病科學委員會和新發現及動物傳染病科學委員會今日（22日）舉行聯席會議，會後專家指討論到數個重點，包括認為孕婦可接種BioNTech疫苗、未來已打兩針疫苗的緊密接觸者檢疫期或可縮短至7日，以及認為現時不需要引入阿斯利康疫苗。

衞生防護中心總監林文健指，本港至今已接種117萬劑疫苗，當中包括64萬劑科興疫苗及53萬劑BioNTech疫苗，覆蓋率未算高，但委員會就數個議題初步已討論出方向，包括認為孕婦可接種BioNTech疫苗、未來已打兩針疫苗的緊密接觸者檢疫期可縮短至7日，以及認為現階段不需要引入阿斯利康疫苗。惟他指縮短檢疫期需再商討如7日內檢測的頻率和檢驗抗體方法等，故暫未有實施時間表。

政府專家顧問、新發現及動物傳染病科學委員會主席許樹昌表示，委員會商討後初步認為，完成接種兩針疫苗14天後，相關人士若被列為緊密接觸者，未必需要接受14天檢疫，或可縮減檢疫時間至7天，惟仍須接受檢測，包括在接受檢疫前檢測、接受檢疫的第3和第6天接受檢測，並可能加入檢驗抗體，以確保相關人士有足夠的防禦能力，惟前提是變種病毒沒有流入社區。

科興須更改疫苗標籤才讓港孕婦接種

許樹昌又指，全球已有逾9萬名孕婦接種疫苗，暫時看不到孕婦接種疫苗有風險，近日亦有外國文獻顯示，抗體會連同臍帶血及母乳提供予嬰兒，主要來自mRNA疫苗的數據包括BioNTech和Moderna疫苗。他指孕婦接種疫苗後的體內抗體，比懷孕期間自然染疫產生的抗體更高，故委員會認為香港懷孕婦女可在12周、胎兒較穩定後接種BionTech疫苗。至於科興疫苗，許樹昌指國內已有指引孕婦可接種，但需待廠方完成手續更改疫苗標籤後，才可在本港讓孕婦接種。

對於近日有個案懷疑孕婦於接種疫苗後流產，許樹昌指平常每7位孕婦都有1位會流產，相信研究小組已公佈流產與個案與接種疫苗無關。

疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆表示，目前香港已有兩種有效疫苗，並有充足供應，故目前建議不需要引進阿斯利康疫苗到港。林文健補充，政府應會在相關疫苗未到港前取消購買，藥廠多出供應便可考慮提供予其他第三世界國家，以免疫苗來港後再轉讓需處理冷藏問題，惟對於是否涉違約需賠錢等，林指因簽了保密協議未能提供資料。

就智利接種科興疫苗後整體確診個案未見下跌，劉宇隆指是源於年輕群組較遲接種，加上該些群眾接種率亦不高，強調當地整體接種1,000萬劑科興疫苗後，住院案例和死亡個案例都有減少逾8成。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）