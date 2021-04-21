【本報訊】兩名由內地來港的女子前日確診COVID-19，其中一人經「回港易」計劃返港，另一人則於內地完成兩劑疫苗並相隔逾14日才到港，惟仍中招。但事件未有影響政府擴大「回港易」及推出「來港易」計劃。食衞局局長陳肇始昨表示，政府正籌備本月底將「回港易」計劃擴展至內地其他地方返港的港人，並計劃五月中推出「來港易」計劃，讓廣東和澳門的非香港居民豁免檢疫來港。

政府擬下月中推

陳肇始書面回應立法會議員提問時指，自去年11月23日實施「回港易」計劃，截至本周日已有逾13萬人次的港人獲豁免檢疫回港，政府本月底將計劃擴展至由內地其他地方返港的港人。

至於「來港易」計劃，政府擬五月中推出，但對象則由特首林鄭月娥上周公佈的內地或外地居民，改為身處廣東和澳門而符合計劃指明條件的非香港居民，可透過計劃豁免檢疫來港。陳肇始指出，市民接種疫苗後可獲紙本針卡，及通過「智方便」流動應用程式下載電子針卡，兩者均有二維碼驗證，港府正與廣東省政府討論疫苗接種紀錄及技術平台的對接方式。

對於分別有透過「回港易」返港及在內地接種兩劑疫苗的人士確診，政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌指，要視乎兩宗個案的病毒基因排序是否屬本港流行品種，以確定患者是否在港感染。他指即使已接種疫苗，保護率亦非百分百，但病情會較輕微。他又稱，近期九成個案並無病徵，反映本港感染風險可能較內地高，若未來推行「來港易」，要視乎有關省市是否長時間沒有確診個案等。

衞生防護中心昨將完成兩針接種的內地來港女士，由原先列為未分類，改為可能本地個案，意味她在本地感染機會較高。