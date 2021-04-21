■陳肇始指港府正與廣東省政府討論疫苗接種紀錄及技術平台的對接方式。資料圖片
【本報訊】兩名由內地來港的女子前日確診COVID-19，其中一人經「回港易」計劃返港，另一人則於內地完成兩劑疫苗並相隔逾14日才到港，惟仍中招。但事件未有影響政府擴大「回港易」及推出「來港易」計劃。食衞局局長陳肇始昨表示，政府正籌備本月底將「回港易」計劃擴展至內地其他地方返港的港人，並計劃五月中推出「來港易」計劃，讓廣東和澳門的非香港居民豁免檢疫來港。
政府擬下月中推
陳肇始書面回應立法會議員提問時指，自去年11月23日實施「回港易」計劃，截至本周日已有逾13萬人次的港人獲豁免檢疫回港，政府本月底將計劃擴展至由內地其他地方返港的港人。
至於「來港易」計劃，政府擬五月中推出，但對象則由特首林鄭月娥上周公佈的內地或外地居民，改為身處廣東和澳門而符合計劃指明條件的非香港居民，可透過計劃豁免檢疫來港。陳肇始指出，市民接種疫苗後可獲紙本針卡，及通過「智方便」流動應用程式下載電子針卡，兩者均有二維碼驗證，港府正與廣東省政府討論疫苗接種紀錄及技術平台的對接方式。
對於分別有透過「回港易」返港及在內地接種兩劑疫苗的人士確診，政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌指，要視乎兩宗個案的病毒基因排序是否屬本港流行品種，以確定患者是否在港感染。他指即使已接種疫苗，保護率亦非百分百，但病情會較輕微。他又稱，近期九成個案並無病徵，反映本港感染風險可能較內地高，若未來推行「來港易」，要視乎有關省市是否長時間沒有確診個案等。
衞生防護中心昨將完成兩針接種的內地來港女士，由原先列為未分類，改為可能本地個案，意味她在本地感染機會較高。