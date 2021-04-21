【不服判決】

【本報訊】前年8月18日港島大批市民參與「流水式集會」，資深大律師李柱銘、壹傳媒創辦人黎智英等九名泛民人士被控參與及組織未經批准遊行，區域法院法官胡雅文上周五判處各人監禁8至18個月，李柱銘等四人獲准緩刑。黎智英、李柱銘和何俊仁三人日前申請對定罪上訴；黎智英同時就前年8.18和8.31兩宗遊行案的監禁刑罰上訴。

壹傳媒創辦人黎智英在8.18案中不認罪，被裁定罪成，判監一年。他在8.31遊行案則認罪，判囚8個月，兩案刑期大部份同期執行，共判監14個月。

李柱銘和何俊仁則在8.18案中分別被判監11個月和一年，但由於過往服務社會有傑出貢獻，法官批准緩刑兩年，二人毋須即時入獄。

「未經批准集結罪」最高判監五年，控罪毋須證明有破壞公眾安寧或暴力元素，案例均是罰款或守行為處理。8.18一案中，辯方曾挑戰罪行規管和平示威是違憲，罰則亦過重，但被駁回。

遊行反蒙面法 黃之鋒就判刑上訴

法官胡雅文上周判刑時指，鑑於2019年社會動盪的背景，即使和平示威也有爆發暴力的風險，過往判刑慣例不再適用，8.18和8.31兩案判監是惟一選擇，量刑起點為12個月，部份被告的「組織」控罪起點更高達18個月。

案情指前年8月18日民陣在維園舉辦「流水式集會」，其間大批群眾行往中環，各被告拉起大型直幡帶頭。

辯方指遊行實是疏散安排，但法官胡雅文認為是政治遊行，各被告明知警方禁止仍故意犯法，嚴重阻礙交通。

8月31日的遊行規模較細，過千市民以「為香港罪人祈禱」為名，由灣仔修頓球場和平遊行至中環花園道，途經灣仔警察總部。

兩案判刑前三天，另有一宗和平示威案件判處監禁。該案是前香港眾志秘書長黃之鋒及社運人士古思堯前年10月參與反蒙面法遊行一案，案件在裁判處而非區院審理，裁判官鄧少雄以六個月監禁為量刑起點，黃之鋒認罪下判監四個月。據了解，黃之鋒亦已對判刑申請上訴。