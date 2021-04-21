【本報訊】去年5月27日立法會二讀國歌法條例草案，防暴警在中環龍和道截查年輕廚師，搜獲白電油及99條索帶等。廚師否認一項管有物品意圖損壞財產罪，早前受審時自辯稱從事地盤工作的父親稱帶漏工具，他應父親要求才攜帶涉案物品。裁判官昨指，漏帶工具可在市區購買，毋須被告長途跋涉由荃灣帶往中環，而被告亦無法提供與父親溝通的短訊證明，辯解站不住腳，裁定罪成並將他還柙候判。

裁判官鄧少雄裁決指，辯方從未將被告戴少烽（21歲）與父親溝通的短訊呈堂，若按被告所言他只是帶物品給父親，涉案物品便有合理用途作為合法辯解，短訊是重要證據。

指換電話失短訊紀錄不合理

鄧官引述被告辯稱曾更換手提電話失去紀錄，但他認為被告作為有社會經驗的成年人，被捕後有半年時間以拍照及影印方式將短訊備份，被告的解釋不合理；另外，涉案索帶可在被告工作的餐廳附近的超市或家品店購買，認為帶物品給父親的解釋站不住腳。

辯方求情指，被告被捕現場無衝突，被告亦無取出物品使用或造成損害，求判社會服務令或短期監禁。

惟鄧官指，本案重點並非被告有否參與示威，而是涉案物品沒有東西保護，包裝打開，可在短時間內供人使用。案件嚴重之處在於白電油，在高樓大廈林立及人口稠密的地區，一旦發生火警會造成嚴重傷害，加上被告經審訊後定罪，不適宜判服務令。

鄧官先索閱勞教中心、青少年罪犯評估專案小組及背景報告，將被告還柙至下月11日判刑。

案件編號：ESCC2726/20