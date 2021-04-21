遭中聯辦旗下《文匯報》誤報昨日（21日）闖入香港800公里內的超強颱風「舒力基」，不但沒有直接影響本港，由於只掠過本港1,000公里外的菲律賓以東海域，亦令菲國逃過正面吹襲一劫。但即使只在海上，舒力基亦打破紀錄：受惠頗暖海溫，其中心風力由時速140公里，1日內曾急增至顛峯的時速240公里，成為60年來西北太平洋4月最強風暴。氣象衞星除捕捉到這股風王急劇增強徵兆，亦拍下其風眼爆發「重力波」。

記者 李鈺廷

美國索米極地軌道夥伴氣象衞星（Suomi NPP）在香港時間4月18日凌晨近1時，亦即超強颱風舒力基急增至顛峯強度不久，並在日出前數小時，拍攝到舒力基的風眼在大氣中間層（mesosphere）爆發名為「氣輝」的光波（airglow wave），並以同心圓波紋向外傳播。對比日本氣象衞星向日葵8號（Himawari-8）在同一時間拍攝的影像，專家發現舒力基風眼的北部眼壁內側，當時被拍到有閃電。

風暴或巨型雷暴 可觸發重力波

與美國國家海洋及大氣管理局（NOAA）合作的氣象衞星研究所（CIMSS）在網誌和Facebook專頁發佈有關照片，並形容圖中的氣輝光波是「重力波」（gravity wave）。CIMSS解釋，由於當時娥眉月光太暗，不足以照亮重力波模樣，故衞星感應器利用氣輝光，去捕捉這個畫面。不過專家提醒，這裏提及的「gravity wave」並不等同於相對論預言而幾年前才被觀測到的「gravitational wave」。

美國太空總署（NASA）曾在網誌指出，氣輝是大氣高空物質因化學反應而產生的微弱光，令夜空不至於完全漆黑；並視乎物質種類而產生不同色光。NASA又指，風暴或巨型雷暴所釋放的能量，有時會觸發高空物質振動，氣輝光就變成波紋狀，令重力波呈現眼前；此光學現象有如在平靜水面掟石頭所引起的漣漪。若在晚間從地面拍攝這些重力波，照片可能呈現夜空中有多度「彩虹」。

急速增強前勁爆對流 雲頂跌破-100°C

《蘋果》翻查天文台資料，舒力基在4月16日晚爆發增強，由中心風力時速140公里的颱風，半日連升2級至超強颱風；1日內中心風力更飆至時速240公里的顛峯。從衞星雲圖可見，舒力基急劇增強前，中心附近對流雲團旺盛爆發。CIMSS氣象學家Scott Bachmeier指出，這些雲團頂部溫度甚至跌破-100°C；而當舒力基急增至顛峯威力後，除捲出清晰渾圓風眼，亦以「擺線運動」（trochoidal motion）搖晃移動，都是強烈颱風特徵。

香港天文台科學主任莊民諾和梁浩明日前撰寫網誌，承認西北太西洋在4月形成超強颱風（中心風力逾時速185公里）較為少見，對上一次是2015年的「美莎克」，最高中心風力估計達時速230公里，是當時在4月最高紀錄。美莎克當時甚至橫過菲律賓，並殺入南海，但迅速減弱消散。如今「舒力基」最高中心風力估計高達時速240公里，即超越美莎克，成為天文台自1961年有紀錄以來西北太平洋4月最強風暴。

海溫暖 風切低 助爆發增強

颱風急劇增強，需要足夠的能量和有利其增強的大氣環境同時配合，才能成事。天文台和CIMSS氣象專家指出，舒力基日前身處相當溫暖的海面（sea surface temperature, SST），普遍達28°C或以上，海洋熱含量（ocean heat content, OHC）又高，已提供足夠的能量讓其爆發增強；加上其處於垂直風切變（wind shear）偏弱的大氣環境，故能保持良好結構，火速增強成為60年來西北太平洋4月風王。

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