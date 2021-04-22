耗費5,000萬公帑的觀塘海濱音樂噴泉今日（22日）起啟用，音樂噴泉表演亦於下午1時半首次亮相，吸引過百名市民圍觀，旁邊的互動嬉水區有多名幼童玩水。噴泉表演開始40秒後，一度暫停約1分鐘，引起市民譁然「咁就完咗？」其後再重新開始表演，並播放數首古典音樂配合水柱變化。多名圍觀的市民均表示，噴泉表演水平普通，沒有任何特別之處，水力亦比其他噴泉弱，認為設施不值得花費5,000萬公帑。

佔地逾3,000平方米的觀塘海濱音樂噴泉，設有音樂噴泉、互動嬉水區及休憩草地，每日提供3至5節音樂噴泉表演。下午約1時半，音樂噴泉準時開始表演，但噴水約40秒後，卻突然暫停約1分鐘，其後才重新有音樂及水柱變化，未知最初是否出現故障。整個噴泉表演持續約25分鐘，其間播放數首古典音樂，但因下午烈日當空，表演未有任何燈光效果，整體觀感較普通，噴泉水力亦甚弱，與噴泉設施本身的體積形成巨大對比。

嬉水區設感應裝置 遊人走近噴各式水柱

有逾百名市民在場欣賞表演，普遍均認為表演水平普通，但噴泉旁邊的互動嬉水區，則有多名幼童玩得樂極忘形，連口罩都濕透。嬉水區內的噴水口設有感應裝置，感應到遊人接近時，會噴出不同花式的水柱。

在觀塘區上班的陳小姐指，自己散步時順便經過欣賞音樂噴泉，但認為表演100分滿分只值50分，「以前細個喺沙田（新城市廣場音樂噴泉）睇嗰個勁好多」，批評設施性價不符比例。陳小姐又質疑，政府如何分配5,000萬公帑建造噴泉，「唔通愛嚟買晒啲歌曲嘅版權，所以搞到咁貴？但係佢都係播返好general嘅古典音樂」，又認為在現時疫情的艱難時刻下，政府更應將公帑用於回饋市民。被問到會否再次到場欣賞，陳則指「會！咁樣先抵返條數㗎嘛」。

小朋友忘形玩水 家長斥噴泉表演冇特別

九龍區居民市民葉小姐和兒子專程到場欣賞音樂噴泉，雖然其兒子對表演感到「好開心」，但葉則表示「唔大期望，好普通咋喎，以為會有啲好特別嘅表演」。葉小姐又表示，到場欣賞表演後，感覺噴泉造價不值5,000萬公帑，批評表演並無特別之處，日後再到場亦只會陪兒子玩水，不會特意欣賞噴泉表演。

住附近的觀塘街坊胡太，其兩名子女在互動嬉水區玩至全身濕透、樂極忘形，胡笑稱設施「好玩」，但自己未有為子女帶備後備衣物。胡太認為，音樂噴泉啟用後，未來有地方可以予子女耍樂，故會經常到場欣賞表演及嬉水，「多個地方玩，小朋友成日喺屋企悶住」。被問到噴泉是否值5,000萬公帑，胡則意味深長般笑言「都可以接受」。

區議員斥不如澳門賭場表演 應用公帑惠及民生

與一眾區議員到場視察音樂噴泉的觀塘區議員鄭景陽指，表演水平與想像中差別不大，認為僅屬普通水平，「因為佢講咗水力唔會太強，亦都未必有太多變化」，批評連澳門賭場的噴泉表演亦不如。他又表示，噴泉絕對不值5,000萬公帑，指觀塘是最貧窮的社區之一，政府更應以公帑落實惠及民生的政策，「有啲可惜嘥咗個機會做啲惠及民生嘅嘢」。鄭續指，未來會在區議會繼續關注噴泉的使用情況，「同埋都會了解吓仲有咩變化可以做到，如果得而家呢個表演，係有少少失望」。

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