男建築工人涉以「拍蟲」為名，屢次在中文大學、馬鞍山及上水等全港各地連環非禮7名陌生女子，包括伸手入她們的衣服內掃背摸胸，甚至解開她們的胸圍扣，又偷竊部份受害者的財物。涉案工人早前在區域法院承認7項非禮及3項盜竊罪。法官杜大衛引述被告背景及心理報告內容，指被告在感化期間重犯，不相信他會正視問題治療或改過自新，認為他重犯風險高；扣除認罪減刑後，判處被告入獄2年8個月。

辯方求情時指，被告張偉雄 （30歲）所犯的非禮行為，大部份只是輕掃女受害人的衣服及觸碰袋子。即使部份受害人遭摸胸，亦屬短時間，這些行為與被告過往犯下的非禮罪行為相比，較為輕微。辯方指被告害怕向他人敞開心扉，又指他有動力改過自新，更昐望之後能與女友結婚。

法官判刑時引述被告的心理學家報告，指被告沉溺觀看女性被性侵的影片，又指被告患有觸摸癖及窺淫癖，在侵犯陌生女性時會產生性幻想。

向心理學家自揭曾以相同手法非禮逾70名女性

法官續引述被告的背景報告，指他曾於2017及2018年兩度因非禮罪而被判感化，惟於2019年感化期間再犯下本案。法官斥被告誤導感化官，掩蓋自己犯下的罪行，亦不重視或接納輔導員的建議，顯示他不願正視問題，認為感化已對他無效。而被告會見診所的心理學家時，亦表現得無意改過自新，更曾透露曾以相同犯案手法非禮逾70名女性。

法官考慮多份報告內容後，認為被告持續犯案，不相信他有意改變，又指即使被告今次無對所有受害人作出摸胸行為，但其他非禮行為均顯示他有此意圖。法官強調，被告於感化期間犯案，顯示其重犯風險相當高，故須判以監禁。

被告認罪獲得減刑，最終就7項非禮罪、3項偷竊罪及違反感化令，被判處監禁2年8個月，另須向3名被偷竊財物的事主賠償8,000多元。

被告早前承認於前年9月24日至去年2月24日期間，分別在香港中文大學、上水符興街遊樂場、港鐵大學站、旺角站及恒安站，非禮7名年齡介乎16至28歲的女事主，當中包括中大生及中學生。被告另偷竊其中3人的銀包及現金等財物，總值逾8,000元。

【案件編號：DCCC598/20】

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