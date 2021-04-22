港台鏗鏘集《7.21誰主真相》編導蔡玉玲為報道前年721白衣人事件，進行車牌查冊，遭控告虛報查冊用途，經審訊後今被裁定罪成，罰款6,000元。代表蔡的資深大狀陳政龍替蔡求情，呈上中大新傳學院院長李立峯及記協前主席岑倚蘭的求情信。李盛讚蔡是非常優秀的調查記者，而調查記者一直擔任「良心的守護者」和「民主社會的偵探」，對社會作出貢獻。岑則強調查冊是業界普遍使用的工具，過往從未有檢控案例。

辯方呈上兩封求情信，第一封由中大新傳學院院長李立峯撰寫。李稱讚蔡是非常優秀的調查記者，有正直誠實的品格，而調查記者獲譽為「良心的守護者」和「民主社會的偵探」，職責包括調查極重要的新聞事件，令公眾得知或接近真相，有公眾利益。李提到學術界教導學生時也會提到用查冊作工具，陳政龍指不論這個做法孰對孰錯，業界的確有一套看法，與法庭裁決並不一樣。

蔡屢因參與揭露社會真相報道而獲國際獎項

第二封求情信由記協前主席岑倚蘭撰寫。岑同樣指出查冊是業界普遍使用的工具。辯方重申，連岑此等業界翹楚也認為查冊是正常工作手法，蔡在案中只是用業界慣常的手法採訪，當時不相信自己犯錯，過往亦從未有檢控案例。蔡調查大眾關注的事情，有公眾利益，非為一己私利。

蔡玉玲（37歲）畢業於中大新傳學院，在港台負責製作《鏗鏘集》多年，由非公務員合約做到轉為公務員，曾成為工會最年輕主席。她於2016年離開港台，有份創立本地新聞通訊社「傳真社」，2018年成為獨立記者。蔡亦是全球環境報導聯盟成員，曾報道走私穿山甲的新聞。

辯方指蔡玉玲的報道屢次獲獎，例如涉案《7.21誰主真相》的前一集《7.21元朗黑夜》，獲得2020年紐約電視電影節與美國國際電影及電視節的調查報道優異獎。蔡亦有參與傳真社揭露機場新空管系統問題的報道，有公眾利益，促致政府調查，影響頗大。

【案件編號：WKCC4075/20】

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