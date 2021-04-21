【本報訊】疫情下學校考試有新安排，香港大學要求學生在家考試時，須使用兩部或以上電子器材參與Zoom線上會議，讓監考員遙距監考，並要錄影考試過程上載。有學生批評校方要求「超離地」，形容按校方要求，學生要有「超級電腦和光速網絡」才可。

港大考試事務處本月9日向學生發電郵，指將於5月10日至29日進行網上考試，考生須用手提電話錄影考試環境，以桌上或手提電腦參與Zoom監考會議，以便監考員實時監察，考生並要分享和錄影考試過程及限時上載，晚上6時半前完成的考試，要在完卷後6小時內上載，6時半後完卷的考試，則要12小時內上載。

須手機錄影 用電腦參與Zoom

有港大學生批評校方要求無理，指一部電腦要同時答卷、參與會議和錄影片段，若是開卷（open book）考試，電腦要同時處理5至6項工作，「學生要有超級電腦和光速網絡才能做到」，若同日有兩場考試，更難以在6小時內上傳長達兩小時，檔案大約10GB多的片段。若科目要求學生手寫作答，交卷時要用手機掃描答案，學生變相要有另一部手機才能做到，「家中何來那麼多電子器材？ 難道人人都有兩部手機？」

港大稱若學生因網絡或其他原因無法家中考試，下周一或之前可申請回校考試。

另外，文憑試即將開考，考評局作特別安排，接受強制檢疫的學生可選擇在竹篙灣檢疫中心的獨立考室應考。截至昨午，共有兩名考生申請。

考評局昨日公開竹篙灣檢疫中心試場的相片，獨立考室設有錄影設備錄影考試過程，監考員會在考室外監考。考生如需使用洗手間，需要把告示卡放出窗外，要待監考員同意才能離開座位。考生作答完畢後，要把答卷及電腦條碼貼紙等放入膠袋，待監考員收集。