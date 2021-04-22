港台鏗鏘集《7.21誰主真相》編導蔡玉玲為報道而進行車牌查冊，被控告虛報查冊用途，法庭裁定罪成及罰款。《7.21誰主真相》其中一名受訪者、前年7.21當日在元朗被白衣人襲擊的廚師蘇先生直言，判決結果雖是「預計之內」，但也感難過，「睇得出個政府擺明係要針對」。他感謝《鏗鏘集》團隊鍥而不捨追查，揭露7.21事件更多資料，「原來淨係靠記者都可以做到咁多嘢」。

蔡玉玲任編導的港台節目《鏗鏘集》「7.21誰主真相」，剛奪得第12屆金堯如新聞自由獎電台電視組大獎。節目於去年7月13日播出，片段開首的受訪者，正是前年7.21當日，在元朗鳳攸北街被白衣人襲擊的廚師蘇先生。

嘆裁決預計之內：挖政府瘡疤 擺明搵位做你

「某程度都係預計之內。」蘇先生接受《蘋果》訪問時表示，自從編導蔡玉玲被起訴，已料會是最壞結果，「其實睇得出個政府擺明係要針對」，他連番慨嘆，「無論報道又好，講乜又好，總之佢唔啱聽，或挖佢啲瘡疤，咁就擺明搵位做你」。

蔡玉玲被指將查冊資料用於新聞報道，屬虛報用途。蘇先生反問，《大公報》及《文匯報》等也曾做過類似的查冊報道，「點解從來都冇話佢咁做唔得，點解今次要咁做？」他質疑今次起訴蔡玉玲有兩個目的，「你揭我瘡疤我咪針對你，其次就係，擺明打壓新聞自由」。

除了訪問蘇先生，《7.21誰主真相》翻查鳳攸北街閉路電視及元朗西鐵站拍攝的片段，發現部份在鳳攸北街聚集的人士事後都出現在西鐵站月台，蘇先生在節目中也認得部份人士。節目亦發現部份在西鐵站內持棍施襲的白衣人，身穿寫上「厦溪」二字的T恤，記者遂向當時的厦村鄉村長兼厦溪會主席鄧錦輝、及厦村鄉鄉事委員會鄧勵東查證。

記者從閉路電視片段發現當晚多架車輛曾於鳳攸北街接載白衣人到場，遂進行車牌查冊，發現當中有車輛的登記車主為時任屏山鄉輞井圍村代表鄧輝泰，另一車主為新田鄉竹園村村代表黃廣寧等。此外，片段也可見當晚有大批白衣人在鳳攸北街聚集時，有一名身穿便服的男子懷疑手持警員委任證，在街上徘徊逾10次以上，記者亦有向時任元朗區指揮官何鎮宗查詢。

節目播出後才獲警安排認人 惟無再跟進

蘇先生坦言，《7.21誰主真相》播出後，才知道記者發掘到很多有關7.21事件的資料，「當時睇到個感覺覺得好犀利，原來淨係靠記者都可以做到咁多嘢」。他指，節目出街後，警方才安排了兩次認人程序，但他未能認出，之後警方再沒後續跟進，只間中去信給他，「話多謝你嘅合作，又同我講喺7.21呢件事拉咗幾多人」。

7.21事件距今近兩年，當晚無辜被白衣人追打施襲，蘇先生形容是「刻骨銘心」，不能磨滅。他感謝《鏗鏘集》團隊鍥而不捨追查，努力還原7.21真相，遺憾蔡玉玲罪成，十分難過，連帶傳媒查冊的權利也被剝削，「我都唔知而家仲可以講啲乜，冇乜幾多嘢仲可以做到，惟有喺呢個情況繼續加油，做到自己做到嘅嘢」。

事件僅63人被拘 8人被控

前年7.21，大批白衣人於元朗鳳攸北街及元朗西鐵站向市民施襲，引起社會極大迴響。根據報道，截至今年初，警方在事件中累計拘捕63人，包括48名「白衣人」，但僅8人被落案控以參與暴動及串謀有意圖傷人罪，被告包括運輸公司東主王志榮、西鐵燒烤樂園東主鄧懷琛、綽號「飛天南」的吳偉南及八鄉鄉事委員會居民代表鄧英斌等，該案件作供階段早前已結束，押後至本月28日結案陳詞。

另外，警方拘捕的63人當中，其餘15人為當日事發在場的人士，包括事發時遇襲受傷的時任民主黨立法會議員林卓廷，他與6名人士其後被落案控以參與暴動罪。7.21事件發生逾一年、即去年8月底，警方突然以暴動罪拘捕被其形容為「另一派」的13人，包括林卓廷，警方亦否認事發當晚屬白衣人無差別襲擊事件，而重新定性為「不同派別人士嘅對峙同聚集，演變成嘅暴力衝突事件」。

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