政府早前公佈計劃將賓館或酒店改作過渡性房屋的方案，稱期望可提供800間房間作過渡屋。關注基層住屋聯席等團體今年4月訪問了約270戶劏房住戶，當中78%表示會考慮入住過渡性房屋，6成半人表示支持以酒店作過渡屋，但僅2成支持以賓館作過渡屋，當中表示非常支持的更得僅13人，反映賓館並非劏房戶的入住首選。

調查顯示，支持計劃人士中6成人認為酒店衞生環境較佳，設施較齊全，但近一半人認為賓館環境較差。另外，受訪者亦認為酒店和賓館都未能滿足居住需要，包括煮食、洗衣和儲存空間等，居民亦擔心政府推出此計劃，會減少其他過渡性房屋的供應。

居於深水埗的劏房戶何先生，與太太租住一間約110平方呎劏房，每月租金連水電約4,500元。他稱若政府推出賓館或酒店單位作過渡性房屋，租金再便宜都不會入住，因為擔憂不知如何處置現時單位的傢俬，「可唔可以搬入去？定要掟晒？如果要搵地方擺又要畀租。」他稱若房間不設廚房或洗衣設施，亦不知如何解決，「自助式洗衣每次洗都要成4、50蚊」，價錢太貴，他根本無法負擔。他亦擔心若租住期僅2年，租約完結後又要另覓居住，「希望拎多啲閒置地去做組合屋仲好」。

區議員：賓館東主憂租期太長拒參與

油尖旺區議員朱江瑋批評，計劃根本是「攞嚟搞，九唔搭八，亦吸引力不足」，認為計劃對家庭住戶毫無吸引力，即使單身住戶亦未必希望經常搬遷，故或只會吸引到一些住屋需求特別逼切的人士，他們或屬處境最困難的一群，卻只能入住此類條件不太理想的過渡屋，認為計劃是本末倒置。同區區議員賀卓軒亦稱，計劃對不少賓館東主亦欠吸引力，他曾向區內4間賓館東主查詢意向，無人有興趣參與計劃，因擔心2年租期太長，欠靈活性，亦沒有太多賓館有空間增設共用廚房或洗衣空間等，「可能真係瀕臨執笠先會參加」。

閑置空間關注組則指，區內有不少政府閒置土地，可用作興建過渡性房屋，如位於海帆道的空置官地、佐敦道及渡船街交界的空置用地、西洋菜南街的啟愛學校前校舍，及前賈梅士學校校舍等。關綜聯亦建議政府可將使用率低的政府宿舍改作過渡性房屋，不應只靠非牟利組織自行覓地。

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