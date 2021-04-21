【本報訊】美國蘋果公司前日舉行發佈會，發佈五款新產品，除了傳聞已久的藍牙追蹤器AirTag亮相，亦發佈新一代Apple TV、iMac、iPad Pro。至於iPhone 12會推出紫色版本，明日開始預訂，下周五開售。

發佈會最先登場的是新iPhone，並非新型號或外界期待的新iPhone SE，而是新的紫色，但只是iPhone 12和12 mini獨有，售價分別為$6,799起及$5,999起。

至於傳聞已久的「大頭蝦恩物」AirTag亦在發佈會登場。AirTag會發出藍牙訊號，只要扣在鎖匙或放入背囊，用家可透過尋找程式追蹤物品，$239定價跟同類產品相若，更設有$799四個的套裝選擇。

貴價版iMac設七色

新一代Apple TV 4K接着登場，採用A12仿生晶片支援HDR，搭配全新觸控式遙控器，32GB售$1,399，64GB售$1,599。

一直盛傳在6月蘋果全球軟體開發者年會公佈的新iMac現身發佈會。產品繼續用一體化設計，但在M1晶片加持下令機身大瘦身，後方由弧形凸出變平面，設綠、黃、橙、粉紅、紫、藍、銀七色。惟新機暫時只設24吋螢幕，配備1080P高清鏡頭，鍵盤首次配備Touch ID。7核GPU版新iMac售$9,999起，8核GPU版售$11,499起，但平價版只有四色選擇，只有貴價版才附設Touch ID鍵盤。

壓軸登場的是新iPad Pro，分11吋及12.9吋兩款型號。新機脫離A系核心使用M1核心。新機亦首次加入Thunderbolt，支援6K顯示器輸出。12.9吋售$8,799起，11吋售$6,399起。隨着iPhone 12進入5G時代，iPad Pro亦緊隨步伐加入5G行列。

新款Apple TV 4K、iMac和iPad Pro均從下周五起接受預訂，下月中之後開售。發佈會亦宣佈推出「Apple Podcast訂閱項目」，下月起超過170個國家及地區聽眾可登記特選訂閱服務。