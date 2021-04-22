內地漢早前透過「資本投資者入境計劃」獲准在港居留，及後申請延期留港，並改用非洲國家畿內亞比紹護照，最終被拒延期留港，更被控違反逗留條件罪。內地漢早前申請司法覆核，指入境處沒直接通知他需要補交文件，亦沒有提醒他或會觸犯違反逗留條件罪，對他不公，案件今開審。處方質疑申請人在被控後立即提出覆核，明顯欲藉此終止刑事檢控，濫用司法程序。法官周家明即日駁回內地漢的覆核申請，並會押後頒佈裁決理由。

申請人朱軍，挑戰入境處處長的決定。申請書透露，朱軍生於上海，持中國護照，於2010年10月透過「資本投資者入境計劃」申請在港居留，獲入境處批准居港兩年。

朱於2011年來港，獲准逗留至2013年12月，其間他遺失中國護照。至2014年1月底，朱以畿內亞比紹護照申請延期留港，入境處於一年半後去信朱的移民代理，要求朱提供進一步文件，但不得要領。入境處最終拒絕朱延期居留的申請，並於2018年10月以違反逗留條件罪名拘捕朱。

代表申請人的大狀指出，處方僅要求申請人提交資料，但沒有警告申請人一旦延期申請被拒，有機會觸犯違反逗留條件罪，面對刑事檢控，強調申請人應有獲得充分資訊的權利。

入境處：以中國護照提出移民申請 及後卻以另一國護照申請延期

周官質疑，申請人獲准逗留至2013年12月，但他卻於2014年1月才提出延期留港申請，「即使處方作出提醒，他當時已違反逗留條件，申請人違反逗留條件是不爭的事實」。大狀回應指即使如此，處方亦有責任提醒；而被告是直至被捕，才獲悉延期申請被拒，一直逾期居留。

入境處一方反駁指，申請人曾簽署多份聲明，清楚知悉他只獲准逗留至2013年12月5日。當他於2014年逾期提出延期留港申請時，當時已違反逗留條件。入境處並謂，申請人以中國護照提出移民申請，及後卻以另一個國家的護照申請延期，「改變了國籍」，處方才要求他提交進一步文件。

入境處一方強調，申請人的理據不但站不住腳，更在處方拒絕其延期留港申請後兩年才提出司法覆核，實屬延誤。而且本案在申請人被控違反逗留條件罪後兩個月始提出，申請人明顯欲藉此終止刑事檢控，濫用司法程序，要求申請人支付懲罰性訟費。周官聽罷雙方陳詞，隨即駁回申請，拒絕受理是次申請，裁決理由及訟費事宜則押後以書面判詞解釋。

【案件編號：HCAL504/19】

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）