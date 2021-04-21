【疫情何時了】

【本報訊】再多兩人接種國產科興疫苗後死亡。新冠疫苗臨床事件評估專家委員會昨開會評估四宗接種疫苗後死亡的個案，全部均曾打科興疫苗，其中兩宗屬新披露，當中一名72歲腎病患者打科興20多天後，到醫院洗腎時突然心臟停頓死亡。專家委員會認為無證據顯示四人死亡與疫苗有關。

衞生署本月5日至18日共接獲醫管局呈報四宗有關曾接種疫苗人士死亡的個案，新冠疫苗臨床事件評估專家委員會昨開會評估該四宗個案，當中兩宗為新公佈。

其中一宗個案為一名72歲男子，患有腎衰竭，3月24日接種科興，本月16日到醫院洗腎，突然心臟停頓而離世。初步臨床評估死因為透析導管關聯的敗血症及高鉀血症，沒有證據顯示與接種疫苗有關。

另一宗為92歲男子，患有高血壓、缺血性心臟病、心房顫動、缺血性中風、高血脂症及腎功能損害，3月18日打科興，4月5日離世。解剖發現死因是左血胸及主動脈動脈瘤破裂，並沒有證據顯示與疫苗有關。

其餘兩宗個案分別是58歲渠務署承建商的男員工，有長期吸煙習慣，3月16日打科興，4月8日工作期間呼吸困難暈倒後死亡，解剖發現死因是冠狀動脈病。另一名有吸煙習慣的54歲男子4月2日打科興，18日死亡，初步解剖發現死者有高血壓心臟病。沒有證據顯示兩人死亡與疫苗有關。至今有19人接種疫苗後死亡，當中17人涉及科興，佔總數約九成，餘下兩宗涉及復必泰。

20人針後疑患貝爾面癱

至於兩名32歲孕婦打復必泰後流產的報告，專家委員會在檢視相關臨床資料及病理報告後，總結並沒有證據顯示與疫苗接種有關。

衞生署又接獲20宗接種疫苗後懷疑患貝爾面癱的報告，涉及9男11女，12人打科興，8人打復必泰。專家委員會檢視臨床資料後，認為當中3宗並非患貝爾面癱，3宗需在獲得更多臨床資料後再作總結。

本周二共有七宗接種疫苗後送院個案，其中五人接種復必泰，兩人接種科興，五人已出院，二人留院觀察，其中一名52歲女子接種復必泰第一劑後胸部不適 ，另一名63歲女子接種科興第二劑後高血壓及心悸。

另外，食衞局局長陳肇始昨書面回覆議員提問表示，截至4月4日，本港合共接種了556,100劑疫苗，衞生署接獲的異常事件報告共1,357宗，比率約為0.24%。