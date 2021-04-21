公立醫院疑爆「用錯藥」事故，導致糖尿病患者血糖急升中風癱瘓。有糖尿病患者家屬向《蘋果》投訴，母親於大埔那打素醫院接受白內障手術前，獲處方含類固醇地塞米松眼藥水，疑因藥物副作用導致高糖無法控制，術後一個月即中風入院，右邊手腳癱瘓；昨入院危殆。家屬稱院方處方藥物前從無口頭或書面提示副作用，亦無囑咐留意病人血糖變化，質疑剝削病人及家屬知情權致出事。院方回應稱，曾處方眼藥水預防炎症及細菌感染，認為類固醇眼藥水對血糖影響輕微，已向家屬解釋。

82歲事主李女士患糖尿病約20年，近年先後患上白內障及中度腦退化症，因去年視力進一步轉差，獲排期去年11月於大埔那打素醫院進行手術。事主女兒陳小姐稱，院方處方一款眼藥水，要求手術前3日起每日滴6次，但醫生、護士及藥房人員均無提示藥物有任何副作用，只稱因手術需要必須用藥。母親按指示滴眼藥水，豈料第一晚就出現嚴重失眠，情況與她以往血糖突然過高時的反應一致，甚至無法透過多喝水及服藥降低。

直至去年12月18日，即白內障手術後約一個月，事主中風入院，事後右邊手腳癱瘓、神志不清，須接受復康治療。陳小姐當時不明白母親病情為何突然急轉直下，僅以為是長期病的常見情況，依照指示繼續為母親滴同一款眼藥水，血糖過高情況一直沒有改善，終在年卅晚緊急送院治療。她之後從相熟眼科護士得知，該款眼藥水含類固醇地塞米松（Dexamethasone），該成份有引起血糖上升的副作用，驚訝此前從沒院方人員告知此重要資訊，於是兩度當面質問護士有關眼藥水副作用，但都不獲正面回應。

家屬質疑剝削病人及家屬知情權

陳小姐不滿院方明知母親患糖尿病，須小心控制血糖，藥物可能影響血糖是一項重要副作用，質疑院方未有事前提醒涉及失誤，剝削病人及家屬知情權，導致出事。她說，母親年紀大，早預料身體會逐漸退化，但從沒想過是因為用藥失誤所導致，如今只能終日躺在床上，更被評估隨時可能離世；若早知有如此嚴重後果，當初就不會同意安排母親接受白內障手術。她昨日向《蘋果》透露，母親因病情惡化入院，情況危殆，擔心其康復出院機會渺茫。

就今次事件，陳小姐將會向院方作正式投訴。她指，投訴只是為了取回公道，相信母親的情況並非個別例子，不排除有其他糖尿病患者獲處方類似的眼藥水，最後導致病情惡化。她希望可藉此改變制度，至少令醫院在處方同類藥物前講清楚副作用，避免事件重演。

院方稱類固醇藥物對血糖控制影響輕微

大埔那打素醫院回覆時表示，院方處方手術前用的眼藥水不含地塞米松，但之後曾處方含類固醇和抗生素的眼科外用藥物，預防術後眼部發炎及細菌感染，屬國際標準治療方案，適用於所有白內障術後病人，包括糖尿病患者。院方指，糖尿控制不理想可與飲食、藥物、病人自身疾病等有關，醫學界一般相信眼科外用類固醇藥物對血糖控制影響輕微，院方早前已就家屬查詢向家屬解釋事件。

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