去年5月市民發起「5.27反國歌法反國安法包圍立法會」等活動，當日警方以WhatsApp群組分享交通資訊，對話內容卻遭人偷拍截圖，並且在網上廣傳。群組內兩名女警事後接獲多通滋擾電話。一名男文員被指有份打出滋擾電話，被控兩項不斷打電話罪。惟案件經審訊後，東區裁判法院裁判官王證瑜指不能確定事發時被告曾使用涉案手機打出有關電話；儘管被告可疑，但基於案情有疑點，裁定罪脫。

被告文員吳啟鑫（32歲），控罪指被告於去年5月27日在無合理因由下不斷打電話，對蕭姓女高級警員56170及岑姓女警長55519造成騷擾。

裁判官王證瑜今裁決時指出，本案爭議點在於涉案電話是否由被告打出。控方向法庭呈交一份由電訊商提供的報告，顯示涉案電話號碼的登記用戶為被告的父親，實際用戶則是被告，兩父子同住。有關報告於今年3月2日完成。

王官指出，雖然警方去年9月1日搜屋，在被告房間床上發現涉案手機及SIM卡，但當時已距事發兩個多月，而被告父親當時亦在屋內。即使計及案中其他證供的累積效應，被告是電話實際用戶，有其可疑之處，但認為控方未能證明事發時有關電話是由被告使用手機並打出，故裁定被告罪名不成立。

岑姓女警長55519早前供稱，她於當日早上約8時30分收到電話滋擾，來電都「唔出聲或講粗口」。其後她發現自己的電話號碼被人以帖文方式上載至連登討論區，於是她於大約9時將電話更改設定，封鎖電話簿內沒有紀錄的來電。根據控方呈堂的通話紀錄，由8時36分至8時53分期間，岑接聽了3個不明來電。

蕭姓女高級警員56170則指，當日早上約8時50分開始接獲不明來電，但她從不接聽電話簿以外的來電。蕭指電話同時接收資訊，但同一時間卻有不明來電，「好似針對性，擔心唔知有咩情況」。她又稱，友人傳來一幅在港鐵車廂拍攝的屏幕截圖，當中顯示其姓名及電話號碼的相片，令她擔心號碼已外洩，受人攻擊。她承認當時未接聽不明來電，「一個都冇接」。

【案件編號：ESCC2475/20】

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