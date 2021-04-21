【荃灣集結案】

【本報訊】市民前年11月發起大三罷「破曉行動」，各區多人被捕，當中有社工、補習導師與學生三人被控在荃灣非法集結及違反蒙面法。三名被告不認罪昨受審，警員出庭作供時，被發現證供內容與記事冊紀錄及書面供詞不符，遭辯方質疑他作供「加鹽加醋」以致出現三個版本的證供。警員堅稱只屬文字表達問題。

三被告被控違蒙面法

三名被告為學生葉澤深、社工陳皆橋及補習教師陳約信，同被控前年11月12日在荃灣沙咀道近大河道及禾笛街參與非法集結，並在身處非法集結時使用相當可能阻止辨識身份的物品，即面罩。

拘捕葉的警員朱秋明供稱，當晚接報沙咀道及大河道交界遭多次堵路，荃新天地商場外亦有過百人聚集，大部份穿黑色衫褲，曾叫囂並高呼口號。他從通訊機得知同袍已警告聚集人士正參與未經批准集結。

未幾警方開始驅散，朱隨隊到場包抄，包括葉在內的人群四散逃跑。朱稱，葉戴黑口罩並手持白色物品，形迹可疑，向荃新天地方向「搏命跑」，他追截至雙方相距三米時，葉跑入荃新天地中庭，再轉出新村街，及後被他制服在地，其間葉「揈手揈腳」掙扎。

不過，朱曾於書面供詞指葉跑入中庭後，他才追近葉至雙方相距三米；其警察記事冊更從無提及葉跑入中庭。辯方質疑朱事後「加鹽加醋」，朱否認，辯稱純屬文字表達問題。另外，辯方指朱與其他警員揮警棍打被告，被告才要「揈手揈腳」保護自己，朱亦否認。

案件編號：WKCC2319/20