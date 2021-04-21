拜登與菅義偉見過了，還共同主持了新聞發佈會，會後也發表了聯合公報，把該做的事都做足，顯示兩國首腦極之重視這次會見。大戲落幕，餘音裊裊，全世界議論紛紛。

美日聯合公報沒有對中共的強硬表態，單就文字上來看，反而相當平實低調，但低調得來焦點又很集中。關於氣候變遷和5G合作都點到即止，軍備與高科技競賽也語焉不詳，為傳達清晰的訊息，公報重心就放在如何聯手對抗中共這個問題上。公報的主要精神，就用一句話交代：「我們將共同努力來證明，民主仍有競爭力，且能在21世紀勝出。」

拋出核威懾定調

面對中共的擴張，美日關係是主軸，美日關係中，印太局勢又是主軸，印太局勢中，對抗中共又是主軸，對抗中共中，台灣安全又是主軸。此後美日全方位合作，共同進退，能做到甚麼程度就做到甚麼程度，沒有互相扯皮和討價還價的餘地。

美國朝野的反共立場高度一致，日本的民意也一邊倒，自民黨內有親中勢力，那是自民黨自己的問題，自己去解決。總之兩國元首定下的基調，是長期而戰略性的，不是臨時起意，小打小鬧，是來真的來硬的，不是拍膊頭，是換帖論生死。

令人意外的是，談到美日安保條約，公報突然冒出一句「美國根據美日安保條約重申對日本國防的堅定支持，必要時得使用包括核子在內的所有能力」，這句話與全文的收斂完全不搭調，好像完稿後才「夾硬」加進去。在美中關係歷史上，美國從來沒有擲出過核威懾這樣的重話，這句話本來可以不說，要做照樣可以做，但為甚麼偏偏要拿「核子」出來晃一下呢?

以中共的性格，當然是「不吃這一套」的，美國有核彈，中共也有，美國敢動用，莫非中共就不敢（毛澤東早就狂言中國為打核戰準備死一半人）？真的動用核武，就是一場世界大戰，就是人類毀滅的大賭博，明知話很重，不這樣說又不能盡意，索性把話說明白，美國政府為保護日本的安全，可以去到幾盡。這句話不但說給日本朝野聽，也說給南韓和台灣聽，說給所有美國盟友聽，就是表明美國為對抗中共、保衞普世價值，準備付出多大代價！

朝台灣底線進逼

有美國這樣嚴正的承諾，日本不死心塌地可以嗎？拜登給菅義偉吃了一顆定心丸，意思是一切有老大罩着，誰敢動你一根毫毛，老大先和他死過。如此一來，日本惟有鐵了心跟定美國，同甘共苦，同生共死，義無反顧。

聯合公報文字低調，但莫名其妙把核彈拋出來，整個公報的氣場當下不同。核大戰都成了選項，還有甚麼不敢做？一張生死契，歃血朝天，天知地知，你知我知，對手也知，天下皆知。拜登要的就是這個，菅義偉要的也是這個，於是兩個人皆大歡喜。

拜登與菅義偉不是要定策略定細則，而是定態度定立場，立場和態度都定了，以後的事就好辦，只有一條軌道去走，只有一個方向去發力，日本做日本的，美國做美國的，最後殊途同歸。

美日關係大定，台海南海問題就不用多費唇舌了。美國撐台灣出晒面，日本跟進，態度越發清晰，傳達給中共的訊息也就是：你千萬不要誤判，你敢動台灣，就要犯嚴重錯誤！美國撐台灣採取的是二戰時的「跳島戰略」（也即溫水煮蛙），就是一步一步進逼，今天做一點，明天做一點，每天看起來都做得不多，但日積月累就相當可觀。只要台灣不宣佈獨立，美國就一直在這條底線上跳舞，中共除了跳腳，唯一的選擇就是開戰，開戰後果嚴重，輕易難下決心，如此台海問題就成為中共永遠揮之不去的噩夢。

每日戰機擾台已成家常便飯，主動開戰又承受不起，中共只有把對美國人的氣出在香港人身上。可以肯定，香港的環境會持續惡劣，而中共的日子會更不好過。

方圓

周一至周六刊出