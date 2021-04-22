35歲地盤工與妻子因錢銀及感情等問題鬧離婚，搬離居所。他雖懷疑妻子向他派「綠帽」，但仍苦苦痴纏要求復合。及後他涉嫌持利剪上門指嚇，另一次更涉登門用索帶綑綁妻子手腕於床頭，繼而將她強姦。地盤工被捕後於警誡下稱以為妻子同意性交。他被控強姦和刑事恐嚇罪，今於高等法院受審。

35歲被告被控一項刑事恐嚇及一項強姦罪，控罪指他於2019年3月15日在屯門寓所內威脅X會使她人身遭受損害，意圖使X受驚，另於4月9日強姦X。

控方開案陳詞指，被告與X於2007年相識，翌年長子出世。兩人於2010年註冊結婚，2011年再誕下幼子。兩夫婦後來漸生齟齬，2019年3月長子被診斷出專注力不足問題，兩人同日提及離婚，被告搬離居所。兩日後被告返家，手持利剪出言恐嚇X。

控方指，被告此後仍持有家中的鎖匙，間中返家。X於4月4日正式入紙申請離婚，被告多次要求復合。控方將被告與X之間的WhatsApp通訊呈堂，引述內容指二人為了離婚、錢銀和孩子的問題爭拗。被告曾向X指「你咁鍾意畀綠帽我戴」，亦曾要求X在facebook上刪除「自由身」的狀況，並要X寫明決定與丈夫復合。

被告亦曾向X傳送「如何處理婚姻」等文章，希望挽回婚姻。4月9日強姦案發前一晚，被告向X查詢後，得知她翌日不用上班。案發當天，被告趁X送幼子上校車期間進入寓所，待X返家時用索帶將她綑綁強姦。X事後假裝要上廁所，要求被告剪斷索帶，及後哄被告「落樓食嘢」，趁機向保安投訴被姦之事。

被告聞言立即折返寓所，最後在離去時被警方拘捕，警誡下稱以為妻子同意性交。被告在錄影會面中提到，因聽到妻子提及索帶，上樓時找到一條被剪斷的索帶，並將之拋下樓。X今午將於屏風後作供。

【案件編號：HCCC3/20】

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）