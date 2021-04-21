【本報訊】港台節目《鏗鏘集》編導蔡玉玲被指在製作《7.21誰主真相》時以虛假陳述作車輛查冊，去年11月被捕並遭起訴，案件今日裁決。宣判前夕，金堯如新聞自由獎公佈第十二屆得獎名單，其中電台電視組大獎正是由涉案節目奪得。惟早前下令禁止作品參賽的港台回覆本報查詢時表明，不會領取任何獎項。記協批評港台此舉不尊重製作人員的專業，強調獎項是對傳媒的肯定。

主辦單位表示，本屆共收到65份參賽作品，與近年相若，雖然電台電視組參與作品數量略為減少，但從作品的平均得分可見其精挑細選。其中由港台編導蔡玉玲、鄭思思、楊月芬及陳琬蓉製作的鏗鏘集《7.21 誰主真相》獲得最高平均分，亦是所有該組別評審單人評分的最高分數作品，終在19份參賽作品中贏得大獎。主辦方新聞稿稱，在新聞自由受壓的日子，新聞工作者本着專業精神報道事實，充份體現其工作本質，大獎作品能脫穎而出更顯這份彌足珍貴的特質。

評審之一、港大新聞及傳媒研究中心副教授傅景華表示，7.21事件發生一年後其起因仍疑點重重，節目製作團隊透過專業的查冊、審視閉路電視及訪問關鍵人物，在調查報道中提出了重要且當權者不願回應的線索。他說：「不論是專業水平，還是按公眾利益考慮，獲獎都是實至名歸。」

頒獎禮將於5月15日在網上舉行，不過廣播處長李百全上任後曾下令禁止所有節目競逐獎項。港台昨重複過去立場，正檢討提名節目參與遴選獎項的機制，其間港台會退出已參選的獎項提名及不會領取相關獎項，但未有回應會否阻止製作人員自行領獎。

案件今裁決

評審之一的記協主席楊健興質疑，獲獎是對傳媒的肯定，不理解港台不領取獎項，港台此舉是對製作人員不公平，不尊重專業。

蔡玉玲回應稱，感恩大家對節目肯定，如獲主辦機構邀請一定出席，港台立場對她沒有影響。對於港台迴避業界認可，她感覺荒誕。得獎編導鄭思思稱會領獎，認為獎項是頒予因報道而被捕的記者，如不領獎是對不起蔡，獎項「亦係畀提供CCTV嘅人，如果我唔去攞，我對唔住冒險畀CCTV我嘅人」。

蔡玉玲製作的節目題材敏感，但無阻她屢獲殊榮。2016年，她以8.31政改框架為主題製作的鏗鏘集《一人一票的迷思》，獲第七屆金堯如新聞自由獎的電子傳媒組大獎及第二十屆人權新聞獎的中文廣播傳媒大獎。惟蔡去年11月被捕，涉在車輛查冊時作虛假陳述，港台其後將她停工，案件今裁決。